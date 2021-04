Gavin Moore quitte aussi Sony Japan Studio, qui devrait devenir officiellement la ''Team Asobi'' Gavin Moore quitte aussi Sony Japan Studio, qui devrait devenir officiellement la ''Team Asobi''

Et un départ de plus pour Sony Japan Studio et pas des moindres puisque l'on parle de Gavin Moore, un homme qui a posé son pied chez PlayStation en 1997, au départ à Londres pour les prémisses de ce qui sera plus tard The Getaway, avant de filer au Japon pour enchaîner sur la franchise Siren, et obtenir la lumière (du moins sur le plan critique) en tant que directeur créatif sur Puppeteer.



Son dernier chantier, et non des moindres, fut son rôle de directeur créatif sur le remake de Demon's Souls et comme d'autres, on ignore encore où sera sa prochaine destination.



Notez d'ailleurs que nous abordons une nouvelle année fiscale et la restructuration de Sony Japan Studio semble doucement s'achever avec un communiqué officiel de la part de Sony, qui sous-entend que la filiale pourrait évidemment perdre son nom historique pour devenir, comme attendu, la « Team Asobi ». On ne sera pas surpris de les voir à l'oeuvre sur un Astro Bot 2 pour le futur PlayStation VR 2, et ce ne sera clairement pas de refus.