Charts Japon : le calme avant la tempête

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 15 au 21 mars 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Une fois de plus, la Switch s'est accaparée l'intégralité du classement software accueillant quelques nouveautés mineures, à savoir une version boîte d', une simulation ferroviaire de plus et enfin un jeu à mi-chemin entre le visual novel et le rythmique.Bref, on a compris que c'est surtout le calme avant l'arrivée deaccompagné de sa Switch Collector, et nous verrons vers quelles nouvelles hauteurs sera propulsé la machine : l'année dernière à la même période, elle avait quasiment tapé les 400.000 grâce à un certainUn mot enfin sur le hardware où la PS5 trouve doucement son rythme pour dépasser le demi-million, pendant que la Xbox Series s'offre un boost à sa portée.