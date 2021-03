20 jeux Bethesda dans le Game Pass

Premier cas majeur du rachat de Zenimax par Microsoft : le Game Pass gonfle ses arguments et disposera dès demain de pas moins de 20 titres, certains déjà présents, mais d'autres en ajouts et de manière définitive, dont la petite surprisequi demandera néanmoins aux intéressés d'être très conciliants : sur console (donc la version Xbox), c'est brut et jamais patché.Voici donc les 20 titres en question :(1993)(*)(**)(*) Pas encore sur PC.(**) Pas encore sur PC et xCloud.