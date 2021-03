Microsoft officialise le rachat de Zenimax (Bethesda)

Et c'est (enfin) fait : quelques mois après avoir annoncé ses intentions claires et après avoir obtenu l'approbation des organismes européens et US (chargés d'analyser s'il n'y aurait pas de pratique anti-concurrentielle, et ce n'est donc pas le cas), Microsoft a pu officiellement racheter Zenimax et la totalité de ses studios affiliés.L'occasion d'apprendre via un rapide communiqué que :- De nouveaux jeux Bethesda vont arriver d'ici la fin de la semaine dans le Game Pass aussi bien coté Xbox que PC.- Et on nous confirme que, oui, plusieurs jeux Bethesda à venir seront exclusifs au PC et à la Xbox Series. Certains donc, et reste à savoir quelle sera exactement cette stratégie du cas par cas.