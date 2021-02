Play at Home : Sony va proposer gratuitement Ratchet & Clank (PS4) à partir du 1er mars Play at Home : Sony va proposer gratuitement Ratchet & Clank (PS4) à partir du 1er mars

Dans le contexte propre au Covid-19 et les confinements qui vont avec, Sony avait lancé l'année dernière l'initiative « Play at Home », à savoir offrir deux jeux PlayStation 4 (en l'occurrence Uncharted Collection et Journey), comme une sorte de petit bonus pour nous inviter à rester chez nous.



Et sachez donc que l'opération est renouvelée cette année avec Ratchet & Clank offert gratuitement sur le PS Store du 1er au 31 mars pour la totalité des joueurs (avec ou sans PS Plus), sachant que le jeu vous appartiendra ensuite quoi qu'il arrive. Très sympa si vous ne l'avez jamais fait, surtout en attendant le nouvel épisode juste avant l'été.



Sony ajoute que l'initiative se poursuivra jusqu'en juin, laissant entendre qu'un ou deux autres jeux seront au programme, en ajoutant qu'une offre en rapport avec Wakanime sera également proposée le 25 mars (pas plus de précisions pour le moment).