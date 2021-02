[Rumeur] Microsoft & Bethesda devraient le mois prochain revenir en détails sur leur avenir commun [Rumeur] Microsoft & Bethesda devraient le mois prochain revenir en détails sur leur avenir commun

Même si l'annonce du rachat date de plusieurs mois maintenant, le rachat de Zenimax Media (Bethesda & co) par Microsoft n'a pas encore été officialisé juridiquement parlant, car il y a toujours beaucoup de paperasses voyez, empêchant les deux boîtes concernées d'être clair en terme de communication jusqu'à présent.



Ce n'est néanmoins plus qu'une affaire de jours, l'acquisition arrivant dans sa phase finale d'approbation et selon Jeff Grubb, Microsoft aurait l'intention de faire « une sorte d'événement » aux alentours de la mi-mars pour marquer le coup. L'homme aux nombreuses sources ignore encore si ce sera un petit show de style Direct/Inside mais dans tous les cas, il a ouï dire que de nombreuses informations seront partagées sur le futur de Bethesda et leurs futurs projets.



On n'ose espérer un petit mot sur Starfield (supposé sortir en 2022) mais qui sait...