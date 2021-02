Quasi-finalisé, le remaster de Goldeneye 007 (XLA) a bien été annulé par Nintendo

Le récent leak d'une version intégrale (en vidéo) du remaster XLA dea remis l'affaire sur le devant de la scène, le peuple s'attristant que ce projet n'ait jamais pu voir le jour contrairement à l'équivalent pour, et souhaitait donc connaître le pourquoi du comment.Et la réponse vient d'être livrée par Ross Bury (artiste à l'époque chez Rare), déclarant auprès du site Arstechnica que lorsque le chantier était quasiment finalisé (il ne restait que quelques bugs à corriger), le titre a été au préalable présenté à Nintendo pour des raisons de droits, et tout le monde a approuvé le projet au point que le lancement sur Xbox 360 était imminent.Sauf qu'au dernier moment, un dirigeant de Nintendo avec visiblement suffisamment de pouvoir a mis fin aux travaux d'un claquement de doigts en déclarant qu'il. Ni Bury ni personne d'autres chez Rare ne connaît l'identité du dirigeant en question, juste que ce n'était pas l'ancien PDG Hiroshi Yamauchi (encore au poste de conseiller à l'époque).Tant pis, ne vous reste donc que ce long-play, et la perspective de quand même y toucher prochainement puisque les auteurs de la fuite ont annoncé que cette version sera lâchée sur les réseaux dans le courant de l'année.