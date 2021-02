Switch : mise à jour des chiffres softwares, dont Animal Crossing NH au-dessus des 30 millions Switch : mise à jour des chiffres softwares, dont Animal Crossing NH au-dessus des 30 millions

Toujours chez Nintendo et après le hardware, on passe naturellement au software avec une nouvelle fois des chiffres complètement fous dans certains cas, dont Animal Crossing : New Horizons qui a dépassé les 30 millions en moins d'un an pour intégrer directement le top 3 des best-seller de la machine, et surtout le plus gros succès de la série, de très loin : il fait à lui seul bien mieux que les ventes cumulées des épisodes 3DS, DS et Wii. Tranquille.



Le top 10 des meilleures ventes Switch (first & second-party) :

(entre parenthèses les ventes durant les fêtes de noël)



1) Mario Kart 8 Deluxe : 33,41 millions (+ 4,42 millions)

2) Animal Crossing : New Horizons : 31,18 millions (+ 5,14 millions)

3) Super Smash Bros. Ultimate : 22,85 millions (+ 1,75 million)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 21,45 millions (+ 1,71 million)

5) Pokémon Epée & Bouclier : 20,35 millions (+ 1,33 million)

6) Super Mario Odyssey : 20,23 millions (+ 1,24 million)

7) Super Mario Party : 13,82 millions (+ 1,72 millions)

8) Pokémon Let's Go : 13 millions (+ 510.000)

9) Splatoon 2 : 11,9 millions (+ 630.000)

10) New Super Mario Bros. U DX : 9,82 millions (+ 1,5 million)





Mais aussi :

(Attention, cela n'inclus pas tous les millions-seller de la machine, puisqu'on sait que d'autres titres comme Astral Chain ont déjà dépassé ce cap)



- Luigi's Mansion 3 : 9,13 millions (+ 1,3 million)

- Ring Fit Adventure : 8,68 millions (+ 2,84 millions)

- Super Mario 3D All-Stars : 8,32 millions (+ 3,11 millions)

- Super Mario Maker 2 : 6,91 millions

- Paper Mario : The Origami King : 3,05 millions (+ 230.000)

- Hyrule Warriors : L'Âge du Fléau : 2,84 millions (sans compter le Japon)

- Clubhouse Games : 2,62 millions (+ 810.000)

- Pikmin 3 Deluxe : 1,94 millions

- Xenoblade Chronicles D.E. : 1,48 million (+ 80.000)

- Mario Kart Live : Home Circuit : 1,08 million





On notera en passant que :



- Pokémon Epée & Bouclier est le troisième plus gros succès de la série et remet la série au-dessus des 20 millions, chose qui n'était donc pas arrivée depuis Or & Argent.

- Pikmin 3 Deluxe devient le plus gros succès de la série.

- On le savait déjà mais on rappelle qu'en incluant les ventes japonaise, Hyrule Warriors : L'Âge du Fléau est le plus grand succès de l'histoire des Musô.

- Ironisons en constatant qu'en quelques mois, Super Mario 3D All-Stars devient le 5e plus gros succès des Mario 3D (derrière Odyssey, Galaxy, 64 et 64 DS).

- Luigi's Mansion, c'est environ 3 millions, Luigi's Mansion 2, c'est environ 6 millions et Luigi's Mansion 3, c'est donc au-dessus des 9 millions.

- Bon sinon, ça avait déjà été évoqué mais que ce soit Mario Odyssey, Zelda BOTW, Super Mario Party, Paper Mario, Smash Bros… Tous sont les meilleures ventes de leur franchise respective.

- En cumulant les ventes Wii U/Switch, Mario Kart 8 Deluxe (41,86 millions) dépasse donc l'épisode Wii (37,3 millions).