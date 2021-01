Jez Corden : Xbox Game Studios compte annoncer ''au moins'' deux titres importants cette année Jez Corden : Xbox Game Studios compte annoncer ''au moins'' deux titres importants cette année

On ne sait pas encore à quoi ressemblera cette année d'actualité et comment se dérouleront certains shows types E3 & co mais apprenez de la part de Jez Corden (Windows Central) que quoi qu'il arrive et selon les sources du bonhomme, la branche Xbox Game Studios compte annoncer « au moins » deux jeux « importants » en 2021, sans préciser pour autant si cela sera également l'année de sortie des concernés, donc aux cotés de titres comme Flight Simulator et Halo Infinite.



Dans tous les cas, ça reste bon à prendre et ça restera aux yeux des fans de nouvelles cartouches qui se rajouteront à une liste qui commence à avoir une certaine gueule (Avowed, Fable, Everwild, Perfect Dark, Hellblade II…).