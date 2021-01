Cyberpunk 2077 : Adam Badowski répond à l'enquête de Jason Schreier (Bloomberg) Cyberpunk 2077 : Adam Badowski répond à l'enquête de Jason Schreier (Bloomberg)

Toujours dans un soucis de relative transparence, CD Projekt RED et plus précisément son directeur de studio Adam Badowski a tenu à répondre à l'enquête menée par Jason Schreier sur les conditions de développement de Cyberpunk 2077, commençant notamment par le coup de la démo bullshit de l'E3 2018. Sans nier la chose, Badowski indique qu'un projet, surtout de cette ampleur, n'est véritablement finalisée que dans les derniers mois de son chantier et qu'il n'y a rien de surprenant à devoir concevoir une démo à part deux ans avant le lancement du produit final. Qui plus est, il ajoute que si la démo était donc une note d'intention avec le fameux « work in progress », le résultat est là (sur PC du moins) : ça rend globalement mieux aujourd'hui sur de nombreux aspects, et c'est surtout « plus jouable » que ce qui était montré à l'époque.



Pour les fonctionnalités manquantes, ça se montre un peu plus évasif en arguant tout de même que tous les jeux sont amenés à évoluer en cours de développement, et que les retours critiques (sur PC encore une fois) montrent que le résultat est à la hauteur d'une bonne partie des attentes.



En revanche, ça esquive un peu sur le reste. Lorsque la vingtaine d'employés (anciens et nouveaux) interviewés par Schreier indiquaient que le jeu n'était clairement pas terminé avant sa sortie, Badowski préfère dire que ces anonymes ne représentent pas vraiment la majorité des 500 têtes en charge du projet. Lorsqu'on lui remet en avant la barrière de la langue entre certains développeurs qui aurait conduit à un manque d'organisation et du retard sur de nombreux points, on nous répond que c'est « un environnement multiculturel ».



Quant aux périodes de crunch intensifs et une mauvaise gestion du calendrier avec des objectifs impossibles à tenir, ce sera peut-être pour une autre fois.