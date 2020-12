Momotaro Dentetsu Switch : l'énorme succès de Konami qui brise quelques records

Pendant que la nouvelle génération de consoles s'est lancée en douceur au Japon, Konami a sorti son nouveau, sorte de Monopoly local (et avec des chemins de fer), cette fois en exclusivité sur Switch. On savait déjà que c'était un succès vu qu'il s'est affirmé à la première place du dernier rapport Famitsu, mais c'était sans compter sur le dématérialisé : plus de 750.000 ventes en une dizaine de jours. Tout simplement, et ce qui en fait :- Le meilleur démarrage de la série.- Bientôt le plus grand succès de la série (770.000 pour l'épisode de 97 sur PS1)- Le meilleur lancement d'un jeu tiers sur Switch au Japon.- L'un des plus gros succès japonais de 2020.- L'un des meilleurs lancements de toute l'histoire de Konami.Voilà voilà...