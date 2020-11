[LEAK] Capcom préparerait Dragon's Dogma 2 et le retour d'anciennes IP dont Onimusha [LEAK] Capcom préparerait Dragon's Dogma 2 et le retour d'anciennes IP dont Onimusha

Parmi les tonnes de données envolées du coté de Capcom se trouvait un planning de sorties, évidemment à prendre comme une note d'intention de la part de l'éditeur puisqu'on rappelle que certains fichiers datent de plusieurs mois et que la crise du Covid a affecté certains chantiers.



Reste qu'en se fiant aux noms de code, nous obtiendrons donc les choses suivantes.



Année fiscale 2021 (avant le 31:mars 2021) :

- Monster Hunter Rise (confirmé)



Année fiscale 2022 (avant le 31 mars 2022)

- Monster Hunter Stories 2 (confirmé)

- Resident Evil Village (confirmé)

- Compilations Ace Attorney

- Project SHIELD (probable petits projets vu les objectifs de ventes très bas)

- Project Guillotine

- Un spin-off de Resident Evil (probablement le Battle Royale)



Année fiscale 2023 (avant le 31 mars 2023)

- Dragon's Dogma 2

- Resident Evil 4 Remake

- Street Fighter VI

- Mega Man Match (?)

- Onimusha New York (???)



Notez bien que si certains noms peuvent surprendre, le document provient pourtant bien de la fuite. On remarquera également l'absence de Pragmata (pourtant prévu en 2022) mais comme dit, des choses peuvent avoir changé depuis la création du document.





UPDATE



Un second document, toujours tiré de la fuite, mentionne à des périodes plus éloignées comme Monster Hunter 6 (probable nom de code de l'épisode PS5/SX vu que World était nommé MH5 en interne), des remakes de Power Stone et Final Fight, deux autres spin-off de Resident Evil et enfin deux nouvelles licences.