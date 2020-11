Capcom frappé par une vague de leaks Capcom frappé par une vague de leaks

La rumeur concernant un piratage du réseau Capcom était vraie, avec une attaque qui a eu lieu le 2 novembre permettant une fuite massive d'informations mais heureusement, du moins selon l'éditeur, aucun vol d'informations sur les données des joueurs.



Toutes les informations ne sont pas encore claires et Capcom promet de la transparence sur le sujet, ayant depuis ouvert une enquête avec les autorités compétentes.



En attendant, voici ce qui en sort, en notant bien que certains fichiers datent de 2018 donc il est tout à fait possible certains plans aient évolué depuis :



- Resident Evil Village sortirait courant avril, avec démo préalable.

- Un nouveau projet multijoueur sur Resident Evil serait dans les cartons, sorte de Battle Royale.

- Deux nouvelles compilations Ace Attorney en route pour la PS4 et la Switch.

- Nouveau projet au nom de code « Guillotine », prévu d'abord sur Switch en février puis ailleurs en mai.

- Projet « Reiwa » prévu en mai (aucun support annoncé).

- Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 auront des versions PC.

- La version Switch de Monster Hunter Rise aura une démo en janvier 2021.

- Une version Oculus pour Resident Evil 4.

- Nouveau projet multi action au nom de code « SHIELD ».

- Des noms de code en rapport avec DMC 2 et Umbrella Chronicles.



Enfin :

- Sony a payé 5 millions de dollars pour les exclusivités liées à Resident Evil 7 (VR, démo exclusive…), tandis que Google en a payé le double pour avoir le précité ainsi que Resident Evil Village sur Stadia.