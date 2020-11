Nintendo commence à parler Black Friday

Dans ce Black Friday qui ne sera pas comme les autres coté JV puisque, à moins d'une modification dans les réglementations d'ici la fin du mois, il faudra obligatoirement passer par divers sites internet et que ceux qui n'ont pas encore craqué pour la Switch apprennent que Nintendo va proposer son bundleen ajoutant 3 mois d'abonnement NSO, le tout pour 299,99$.Qui plus est, la quasi-totalité des productions first-party baisseront de 20$ pour l'occasion, et d'autres bénéficieront de ce type de réduction comme(-50%) et(-33%).Pas encore de précisions pour l'Europe mais généralement, on a plus ou moins le même programme, particulièrement sur l'eShop, et que ceux qui veulent sauter le pas se préparent donc pour la semaine du 27 novembre.