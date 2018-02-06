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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Casque VR
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name : Casque VR
title : Si tu aimes, tu casque...
screen name : cvr
url : http://www.gamekyo.com/group/cvr
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/02/2018
last update : 08/21/2026
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
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[PSVR2/SteamVR] Detective VR / Date de sortie




Éditeur : VRKiwi
Développeur : Studio CHIPO Y JUAN
Genre : Aventure/Narratif
Disponible sur Quest3
Prévu sur SteamVR/PSVR2
Date de sortie : 9 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais.

Explorez des témoignages peu fiables et confrontez des suspects pour découvrir la vérité. Vous vous sentirez comme un véritable enquêteur sur les lieux d'un crime, prenant des photos, reliant des indices et passant d'un environnement à un autre pour trouver de nouvelles preuves. La pression est à son comble alors que vous êtes au cœur de l'enquête, observant tout ce qui se passe pour résoudre le crime. Chaque suspect a sa propre « vérité » et vous devez évaluer avec soin ses témoignages. Le système de contrôle du temps vous permet d'explorer l'histoire de manière immersive en rejouant les scènes, en les rembobinant ou en les mettant en pause pour découvrir des indices cachés dans la chronologie et démasquer le menteur.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=hi1o4iw7VjM
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    famimax, bogsnake
    posted the 08/21/2026 at 10:00 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    soulfull posted the 08/21/2026 at 11:43 PM
    Capcom attend quoi pour Requiem ?
    dooku posted the 08/22/2026 at 09:12 AM
    Soulfull Capcom depuis 2 _ 3 ans deviennent de plus en plus flemmard et prend moins de risque, artistiquement notamment
    famimax posted the 08/22/2026 at 10:10 AM
    soulfull Que Sony sorte le chéquier... Et c'est mal barré alors
    soulfull posted the 08/23/2026 at 06:54 AM
    dooku oui c'est malheureux ,tous pareils au final,dés que l'oseille tombe,on baisse les bras.

    famimax vraiment triste. Quand on voit le resultat sur Village, ça fait mal au coeur. Sony semble plus concentré sur l'arrêt du physique.
    taiko posted the 09/02/2026 at 06:52 AM
    dooku oula malheureux, ne critique pas le sacro saint capcom qui a l'immunité en ce moment en sortant des jeux mid+ à la pelle. La plèbe va te tomber dessus.
    dooku posted the 09/02/2026 at 07:45 AM
    Taiko je sais j'adore ce studio mais jamais il ne m'a autant déçu qu en ce moment, des beaux jeux tape à l'oeil mais qui me tombent des mains, beaucoup de réchauffé, en même temps c'est ce qui plait à beaucoup
    keiku posted the 09/02/2026 at 11:00 AM
    soulfull Capcom attend quoi pour Requiem ?

    la majorité des ventes étant sur pc , la fanbase s'en occupe
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