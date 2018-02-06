Éditeur : VRKiwi
Développeur : Studio CHIPO Y JUAN
Genre : Aventure/Narratif
Disponible sur Quest3
Prévu sur SteamVR/PSVR2
Date de sortie : 9 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais.
Explorez des témoignages peu fiables et confrontez des suspects pour découvrir la vérité. Vous vous sentirez comme un véritable enquêteur sur les lieux d'un crime, prenant des photos, reliant des indices et passant d'un environnement à un autre pour trouver de nouvelles preuves. La pression est à son comble alors que vous êtes au cœur de l'enquête, observant tout ce qui se passe pour résoudre le crime. Chaque suspect a sa propre « vérité » et vous devez évaluer avec soin ses témoignages. Le système de contrôle du temps vous permet d'explorer l'histoire de manière immersive en rejouant les scènes, en les rembobinant ou en les mettant en pause pour découvrir des indices cachés dans la chronologie et démasquer le menteur.
famimax vraiment triste. Quand on voit le resultat sur Village, ça fait mal au coeur. Sony semble plus concentré sur l'arrêt du physique.
la majorité des ventes étant sur pc , la fanbase s'en occupe