Actualité Xbox
La grande phase de “reset” continue chez Xbox
, et elle touche désormais aussi des profils historiques. Kevin LaChapelle
, vétéran de Microsoft
depuis 37 ans, a confirmé avoir été licencié dans le cadre des récentes coupes qui frappent la branche gaming
. Son nom ne dira peut être rien au grand public, mais son empreinte est importante : il a notamment dirigé les équipes derrière la rétrocompatibilité Xbox, dévoilée à l’E3 2015, puis participé au développement du Xbox Cloud Gaming
.
Microsoft se sépare d’un des artisans de deux axes régulièrement présentés comme structurants pour l’écosystème Xbox : la préservation du catalogue d’un côté, le jeu accessible partout de l’autre.
Dans son message, LaChapelle évoque sobrement la fin de ses 37 années chez Microsoft, rappelant avec fierté son travail sur la rétrocompatibilité et sur le cloud gaming, tout en souhaitant le meilleur aux équipes Xbox pour la suite
. Une sortie élégante, presque trop propre vu le contexte.
Car difficile de ne pas y voir un symbole. La rétrocompatibilité reste probablement l’un des rares sujets sur lesquels Xbox a fait l’unanimité ces dix dernières années, au point d’avoir donné à la Xbox One puis aux Series X|S un vrai argument face à PlayStation
. Et au moment où Microsoft
parle de futur hybride entre console, PC et cloud, voir partir l’un des hommes associés à cette vision laisse forcément un goût amer.
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posted the 07/07/2026 at 06:53 PM by liquidus
Une honte.
Son nom est peut être inconnu mais il reste un grand bonhomme du patrimoine JV pour ce qu'il a accompli.
Chapeau Monsieur