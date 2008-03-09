profile
Xbox Game Studios
2
Likers
name : Xbox Game Studios
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 07/07/2026
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2913
visites since opening : 12350494
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
Xbox se sépare du papa de la rétrocompatibilité
Actualité Xbox
La grande phase de “reset” continue chez Xbox, et elle touche désormais aussi des profils historiques. Kevin LaChapelle, vétéran de Microsoft depuis 37 ans, a confirmé avoir été licencié dans le cadre des récentes coupes qui frappent la branche gaming. Son nom ne dira peut être rien au grand public, mais son empreinte est importante : il a notamment dirigé les équipes derrière la rétrocompatibilité Xbox, dévoilée à l’E3 2015, puis participé au développement du Xbox Cloud Gaming.

Microsoft se sépare d’un des artisans de deux axes régulièrement présentés comme structurants pour l’écosystème Xbox : la préservation du catalogue d’un côté, le jeu accessible partout de l’autre.

Dans son message, LaChapelle évoque sobrement la fin de ses 37 années chez Microsoft, rappelant avec fierté son travail sur la rétrocompatibilité et sur le cloud gaming, tout en souhaitant le meilleur aux équipes Xbox pour la suite. Une sortie élégante, presque trop propre vu le contexte.

Car difficile de ne pas y voir un symbole. La rétrocompatibilité reste probablement l’un des rares sujets sur lesquels Xbox a fait l’unanimité ces dix dernières années, au point d’avoir donné à la Xbox One puis aux Series X|S un vrai argument face à PlayStation. Et au moment où Microsoft parle de futur hybride entre console, PC et cloud, voir partir l’un des hommes associés à cette vision laisse forcément un goût amer.


Windows Central - https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xboxs-backwards-compatibility-program-and-cloud-gaming-lead-has-been-laid-off-from-microsoft-after-37-years
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    stardustx
    posted the 07/07/2026 at 06:53 PM by liquidus
    comments (7)
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 07:25 PM
    Asha qui vient de la branche IA a dû dire à la direction que les ingénieurs/programmeurs ne servaient plus à rien (comme pour l'histoire du moteur d'ID Software) vu qu'elle pense que l'IA peut les remplacer, ça va être drôle quand ils vont comprendre que ce ne sera jamais le cas et qu'ils vont accumulé les bugs et problèmes comme avec Windows 11...
    keiku posted the 07/07/2026 at 07:27 PM
    en vrai il n'ont plus besoin de rétrocompatibilité vu que le pc par défaut est rétrocompatible et que les xbox sont des pc...
    sph1x posted the 07/07/2026 at 07:27 PM
    Lui faire ça après 37 ans de bons et loyaux services.
    Une honte.

    Son nom est peut être inconnu mais il reste un grand bonhomme du patrimoine JV pour ce qu'il a accompli.

    Chapeau Monsieur
    altendorf posted the 07/07/2026 at 07:27 PM
    tripy73 C'est surtout la cost-killer de Satya Nadella. Il lui a demandé de faire le ménage et elle y va à fond
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 07:46 PM
    altendorf : ça ne n'en doute pas et lui-même suit les instructions des actionnaires qui veulent rendre la branche Xbox autant profitable que les autres constructeurs (d'où la déclaration à ce propos dans le mail)...
    mattewlogan posted the 07/07/2026 at 09:30 PM
    C du propre Xbox…
    kirk posted the 07/07/2026 at 09:38 PM
    Comme d'hab. Se reposer sur l'émulation et de bons gros DD.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo