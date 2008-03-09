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Xbox : Microsoft pourrait offrir une porte de sortie aux joueurs attachés au disque
Actualité Xbox


L’actualité autour du jeu physique est décidément agitée depuis ces derniers jours, et particulièrement aujourd'hui. Après les récentes annonces autour de Sony et l’idée concrète d’un recul de plus en plus assumé du support disque, c’est désormais Microsoft qui semble avancer ses pions. Mais plutôt que de couper brutalement le cordon avec les collections physiques, Xbox travaillerait sur une fonctionnalité assez stratégique : permettre aux joueurs de transformer certains jeux sur disque en droits numériques.

Selon Tom Warren de The Verge, des employés Xbox testeraient actuellement une option baptisée en interne “Disc2Digital”, déjà repérée dans le code de l’application Xbox PC en mai dernier. Le principe serait relativement simple : insérer un disque compatible dans une console Xbox, installer le jeu, puis obtenir un droit numérique associé à son compte Microsoft. En tout cas, ça serait une manière de préparer l’après-disque sans demander aux joueurs de racheter toute leur ludothèque. Pour une fois, on ne va pas reprocher à Microsoft d’avoir pensé deux minutes aux conséquences pratiques de sa stratégie.

Attention toutefois, il ne s’agirait pas d’une conversion totale et définitive. La fonctionnalité ne concernerait que les jeux Xbox One et Xbox Series X, excluant donc les titres Xbox 360 et ceux de la première Xbox. Certains disques Xbox One pourraient même ne pas être compatibles, selon leur méthode de fabrication.

Autre précision importante : le droit numérique resterait lié au disque physique. Si vous prêtez ou revendez le jeu, le droit numérique suivrait le disque et pourrait passer d’un compte à l’autre. Ce n’est donc pas un système où l’on transforme définitivement sa galette en version digitale avant de la ranger au musée, mais plutôt une forme de reconnaissance numérique de la possession physique.

L’intérêt pourrait néanmoins être réel. Si le jeu est disponible dans le Xbox Cloud Gaming, un abonné Game Pass pourrait y accéder en streaming. S’il s’agit d’un titre Xbox Play Anywhere, il pourrait également être lancé sur PC ou sur certaines machines portables. La fonction prendrait aussi en charge les jeux fournis avec une console, les titres multi-disques et les contenus habituellement inclus avec le disque.

Difficile de ne pas y voir une préparation du terrain pour la prochaine génération Xbox, connue sous le nom de code Project Helix. The Verge indique d’ailleurs que Microsoft n’aurait pas encore totalement arrêté sa décision concernant la présence d’un lecteur disque intégré. Mais si la prochaine Xbox devait s’en passer, cette fonctionnalité deviendrait presque indispensable pour éviter de donner aux joueurs physiques l’impression qu’on leur ferme la porte au nez, avec un beau communiqué sur “l’avenir du jeu vidéo” en prime.
The Verge - https://www.theverge.com/report/960173/microsoft-xbox-disc-to-digital-feature-physical-game-collection
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    posted the 07/01/2026 at 06:20 PM by liquidus
    comments (24)
    battossai posted the 07/01/2026 at 06:30 PM
    Microsoft qui pourrait avoir un boulevard pour eux.

    Nintendo est à part car je ne pense pas que la Switch 2 avec son hardware soit next gen ready donc les prochains jeux seront sur Helix et PS6 seulement (pour les plus gourmands)
    nyseko posted the 07/01/2026 at 06:33 PM
    Cela fait longtemps que cela aurait du être mis en place.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 06:33 PM
    battossai y aura aucun boulevard au vu des prix pour les PS6 et Xbox
    A moins que la bulle de l'IA éclate et que les prix reviennent a la normale. Les deux seront des fours historiques
    La plupart des gens vont pas se jeter sur des consoles a 1000 balles mini
    e3ologue posted the 07/01/2026 at 06:36 PM
    Ça serait un sacré retournement de situation, malheureusement les constructeurs sont nul quand on leur tend des perches.
    guiguif posted the 07/01/2026 at 06:39 PM
    ça ne change pas que les jeux Helix seront en fulldemat malheureusement
    jackfrost posted the 07/01/2026 at 06:40 PM
    La proposition est plus alléchante chez xbox, on ne perd pas la totalité de 2 gen.
    deathegg posted the 07/01/2026 at 06:42 PM
    Qu est qu on s en fiche de ca ? Les jeux après 2028 seront toujours full démat, rien a foutre d une save numerique des versions Xbox des vieux jeux.
    olex posted the 07/01/2026 at 06:46 PM
    Divisé. C'est pas pérenne comme truc. Clairement pas contre, mais faut voir les conditions. Si c'est pour foutre ton jeu, le transformer en numérique, puis perdre l'accès à terme (soit par expiration des droits, soit par changement d'infra/plateforme), c'est pas fou. Faudrait que ça soit un truc équivalent à la GOG, mais autant dire que je n'y crois absolument pas.

    Y a aussi la problématique du disque (faut encore acheter un truc à part qui sera finalement destiné qu'à ça ?). Enfin, je sens le truc vite "niquable" (piratage, toussa) et qui finalement soit n'arrivera pas, soit sera retiré à terme.
    brook1 posted the 07/01/2026 at 06:47 PM
    jenicris On n'en sait rien du prix, les 1000 balles, c'est une estimation des coûts de prod à l'instant T.
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 06:48 PM
    Le problème reste le même
    ratchet posted the 07/01/2026 at 06:49 PM
    Réponse au titre: Non.
    Certains arrivent encore à rêver après toutes les merdes qu’il y a eus de leurs côtés. (Et je parle même pas d’aujourd’hui)

    J’ai l’impression que vous méritez l’industrie qu’on se tape du coup.
    heracles posted the 07/01/2026 at 06:49 PM
    Ils ont une carte à jouer, qu'ils la joue bien
    bennj posted the 07/01/2026 at 06:53 PM
    J'ai rien compris au mode de fonctionnement
    romgamer6859 posted the 07/01/2026 at 06:55 PM
    Tu mets ton disque et tu peux lancer le jeu sans le disque (lié au compte), mais si tu veux installer le disque sur une autre console et sur un autre compte alors tu peux plus jouer au jeu en démat sur ta console, je pense avoir compris ?
    yurius posted the 07/01/2026 at 06:59 PM
    C'est pas une porte de sortie ça c'est encore une de leurs idée de merde
    bennj posted the 07/01/2026 at 07:00 PM
    romgamer6859 je pige pas comment pourrait faire Microsoft pour lier un disque à un compte, et savoir le disque en question je l'ai pas prété à un pote ou revenu et que je puisse continuer à y jouer sur ma console.
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 07:01 PM
    Dieu merci je suis pas un sony boy, j'aimerai pas etre a leurs place car Sony est tres cruel, surtout au niveau du timing.

    Leurs public n'a pas encore digeré l'annonce de GTA6 en code in the box qu'il se prend encore un coup de massue. Deux coups de massue en l'espace d'une semaine
    burningcrimson posted the 07/01/2026 at 07:03 PM
    aeris201 T en rate pas une
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 07:03 PM
    aeris201 on digère surtout que tu joues jamais à GTA VI sur ton bout de plastique
    zboubi480 posted the 07/01/2026 at 07:08 PM
    Ça a été annoncé depuis des mois....
    jenicris posted the 07/01/2026 at 07:17 PM
    brook1 c'est tout vu avec l'IA qui dérègle tout
    ducknsexe posted the 07/01/2026 at 07:19 PM
    Le pedigree des pro S, c’est que ce sont tous des Pro PC.

    Playstation, des idées de génie !
    liquidus posted the 07/01/2026 at 07:20 PM
    zboubi480 Non, ce qui était connu depuis des mois, c’étaient des traces dans le code. Là on parle de tests internes et de détails concrets sur le fonctionnement.
    keiku posted the 07/01/2026 at 07:23 PM
    C'est pas une mauvaise idée, ca fait très game key card en vrai... le soucis reste que ce n'est qu'une transition, si sony lache le physique microsoft suivra et vu que leur modèle se basait déja principalement sur le gamepass, il ne doit pas y avoir énormément de disque a pouvoir transférer chez xbox....
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