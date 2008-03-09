L’actualité autour du jeu physique est décidément agitée depuis ces derniers jours, et particulièrement aujourd'hui. Après les récentes annonces autour de Sony et l’idée concrète d’un recul de plus en plus assumé du support disque, c’est désormais Microsoft qui semble avancer ses pions
. Mais plutôt que de couper brutalement le cordon avec les collections physiques, Xbox travaillerait sur une fonctionnalité assez stratégique : permettre aux joueurs de transformer certains jeux sur disque en droits numériques
.
Selon Tom Warren
de The Verge
, des employés Xbox testeraient actuellement une option baptisée en interne “Disc2Digital”, déjà repérée dans le code de l’application Xbox PC en mai dernier
. Le principe serait relativement simple : insérer un disque compatible dans une console Xbox, installer le jeu, puis obtenir un droit numérique associé à son compte Microsoft
. En tout cas, ça serait une manière de préparer l’après-disque sans demander aux joueurs de racheter toute leur ludothèque. Pour une fois, on ne va pas reprocher à Microsoft
d’avoir pensé deux minutes aux conséquences pratiques de sa stratégie.
Attention toutefois, il ne s’agirait pas d’une conversion totale et définitive
. La fonctionnalité ne concernerait que les jeux Xbox One et Xbox Series X, excluant donc les titres Xbox 360 et ceux de la première Xbox
. Certains disques Xbox One pourraient même ne pas être compatibles, selon leur méthode de fabrication
.
Autre précision importante : le droit numérique resterait lié au disque physique
. Si vous prêtez ou revendez le jeu, le droit numérique suivrait le disque et pourrait passer d’un compte à l’autre
. Ce n’est donc pas un système où l’on transforme définitivement sa galette en version digitale avant de la ranger au musée, mais plutôt une forme de reconnaissance numérique de la possession physique.
L’intérêt pourrait néanmoins être réel. Si le jeu est disponible dans le Xbox Cloud Gaming, un abonné Game Pass pourrait y accéder en streaming. S’il s’agit d’un titre Xbox Play Anywhere, il pourrait également être lancé sur PC ou sur certaines machines portables
. La fonction prendrait aussi en charge les jeux fournis avec une console, les titres multi-disques et les contenus habituellement inclus avec le disque.
Difficile de ne pas y voir une préparation du terrain pour la prochaine génération Xbox, connue sous le nom de code Project Helix
. The Verge indique d’ailleurs que Microsoft n’aurait pas encore totalement arrêté sa décision concernant la présence d’un lecteur disque intégré
. Mais si la prochaine Xbox devait s’en passer, cette fonctionnalité deviendrait presque indispensable pour éviter de donner aux joueurs physiques l’impression qu’on leur ferme la porte au nez, avec un beau communiqué sur “l’avenir du jeu vidéo” en prime.
Nintendo est à part car je ne pense pas que la Switch 2 avec son hardware soit next gen ready donc les prochains jeux seront sur Helix et PS6 seulement (pour les plus gourmands)
A moins que la bulle de l'IA éclate et que les prix reviennent a la normale. Les deux seront des fours historiques
La plupart des gens vont pas se jeter sur des consoles a 1000 balles mini
Y a aussi la problématique du disque (faut encore acheter un truc à part qui sera finalement destiné qu'à ça ?). Enfin, je sens le truc vite "niquable" (piratage, toussa) et qui finalement soit n'arrivera pas, soit sera retiré à terme.
Certains arrivent encore à rêver après toutes les merdes qu’il y a eus de leurs côtés. (Et je parle même pas d’aujourd’hui)
J’ai l’impression que vous méritez l’industrie qu’on se tape du coup.
Leurs public n'a pas encore digeré l'annonce de GTA6 en code in the box qu'il se prend encore un coup de massue. Deux coups de massue en l'espace d'une semaine
Playstation, des idées de génie !