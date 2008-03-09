Après Microsoft
et Apple
, la hausse des prix dans la tech commence à ressembler à autre chose qu’un simple accident de parcours. Derrière les consoles Xbox, les MacBook ou les iPad plus chers, on retrouve le même facteur : la mémoire et le stockage coûtent de plus en plus cher
.
Selon The Register
, Micron a signé 16 accords stratégiques avec de grands clients, pour la plupart sur la période 2026-2030
. Ces contrats fixent des volumes d’achat, mais aussi des prix planchers garantissant à Micron des marges historiquement élevées
et donc même si le marché se calme, une partie des gros acheteurs continuera de payer cher.
Le patron de Micron
, Sanjay Mehrotra
, explique que ses clients acceptent ces conditions parce qu’ils anticipent une pénurie durable
. Même avec une amélioration progressive attendue en 2028, Micron dit ne pas savoir quand l’offre pourra réellement rattraper la demande
.
La raison est connue avec l’intelligence artificielle qui absorbe massivement de la mémoire à haute bande passante pour alimenter ses data centers, et donc les fabricants doivent arbitrer entre serveurs IA, PC, smartphones, consoles et autres appareils grand public. Et comme toujours, quand il faut arbitrer, le consommateur finit rarement gagnant.
Cela éclaire les récentes annonces de Microsoft et Apple
. Xbox a justifié la hausse de ses consoles par l’explosion des coûts de mémoire et de stockage. Apple a avancé un argument similaire pour plusieurs MacBook et iPad
. Deux marchés différents, mais une même pression industrielle.
La situation de Micron montre surtout que cette pression pourrait durer
. Avec des contrats verrouillés sur plusieurs années et des prix planchers élevés, certains grands clients préfèrent sécuriser leur approvisionnement plutôt que risquer de manquer de composants
. Autrement dit, payer cher devient presque une forme de prudence industrielle...Et on aurait presque envie de dire que c'est beau, le progrès.
Micron
, de son côté, se porte très bien. The Register évoque un chiffre d’affaires trimestriel de 41,5 milliards de dollars, une marge brute de 84,9 % et une action en hausse de 15 % après les résultats
. Pour les fabricants de mémoire, la crise ressemble donc surtout à une excellente période.
Pour les consommateurs, le tableau est moins agréable. Si cette tension se prolonge, les hausses de prix pourraient toucher davantage de produits : consoles, PC, tablettes, smartphones, voire d’autres appareils électroniques
.
Microsoft
et Apple
ne sont peut être que les premiers signaux visibles d’un mouvement plus large. Et si les prix de la mémoire restent élevés pendant plusieurs années, il ne faudra pas être surpris de voir d’autres constructeurs s’aligner.
Ils l'ont déjà l'alternative les chinois (CXMT)...sauf qu'ils livrent les datacenters IA surtout aussi
Une fois que tu as l'argent illimité des boites IA, aucun consommateur peut rivaliser niveau bénéfices pour ces entreprises de RAM
Maintenant à un moment, je pense bien avant 2030, les investisseurs qui ont donné une force de frappe illimitées aux boites IA vont vouloir des résultats nets et concrets, là ils rigoleront moins, d'ailleurs ça commence déjà
Bordel, Dans le secteur, on a compris cela il y a déja 6 mois.
Maintenant tant que les gens achète c'est que c'est pas encore assez cher...
Par contre maintenant que c'est acté, j'ai vraiment envie de voir le prix des prochaines consoles. Si on dépasse pas à minima la Steam Machine c'est une surprise.
C'est maintenant que le physique et le rétro gaming prend tout son sens.
J'aurais enfin le temps d'attaquer le "backlog" qui traine.
C'est pas plutôt les monnaies qui sont entrain de se casser la gueule ?
Car tous coûte de plus en plus chère depuis la sortie du covid, mais le pouvoir d'achat lui ne fait que de se restreindre.
Biensur l'offre et la demande influe beaucoup. Mais il y a pas que la technologie qui est concerné.