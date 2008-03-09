Technologie

Aprèset, la hausse des prix dans la tech commence à ressembler à autre chose qu’un simple accident de parcours.Selon. Ces contrats fixent des volumes d’achat,et donc même si le marché se calme, une partie des gros acheteurs continuera de payer cher.Le patron de, explique que. Même avec une amélioration progressive attendue en 2028,La raison est connue avec l’intelligence artificielle qui absorbe massivement de la mémoire à haute bande passante pour alimenter ses data centers, et donc les fabricants doivent arbitrer entre serveurs IA, PC, smartphones, consoles et autres appareils grand public.Cela éclaire. Deux marchés différents, mais une même pression industrielle.. Avec des contrats verrouillés sur plusieurs années et des prix planchers élevés,. Autrement dit, payer cher devient presque une forme de prudence industrielle...Et on aurait presque envie de dire que c'est beau, le progrès., de son côté, se porte très bien.. Pour les fabricants de mémoire, la crise ressemble donc surtout à une excellente période.Pour les consommateurs, le tableau est moins agréable.etne sont peut être que les premiers signaux visibles d’un mouvement plus large. Et si les prix de la mémoire restent élevés pendant plusieurs années, il ne faudra pas être surpris de voir d’autres constructeurs s’aligner.