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posted the 04/09/2026 at 06:00 PM by
nicolasgourry
Et maintenant c'est un palworld like.
S'ils arrivent a inscrire une Histoire intéressante dans le jeu, ça peu être sympa .
En l'état, les combats ne semblent pas hyper profond, la personnalisation de sa base, assez basique.
Mais on a encore tout a découvrir.
Perso, ALABASTER DAWN m'a convaincu de prendre CROSS CODE même s'il est en full anglais sur switch.
Ils sortiront forcément le jeu sur switch 2