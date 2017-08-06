profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4033
visites since opening : 17072660
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Résumé] Triple-i Initiative / 9.04.2026


Triple-i Initiative c'était à 18H le Jeudi 9 Avril 2026


Site Officiel


Steam / Annonce / PC



Steam / Annonce / PC



Steam / Gameplay / PC/PS5/XSX



Steam / Annonce / PC



Steam / DLC : On The Trail (Gratuit/Été) / PC/PS5



Steam / Gameplay / PC/PS5/XSX/Switch / 2026



Steam / DLC : Undertale Music Pack (Disponible) / PC/Switch



Steam / Date : Été 2026 / PS5/XSX/NS2



Steam / Annonce / PC



Steam / Annonce / PC



Steam / Date de sortie : 28 Mai 2026 / PC



Steam / Date Accès Anticipé : 5 Mai 2026 / PC



Steam / Date de sortie : 11 Juin 2026 / PC



Steam / Date de sortie : 8 Juin 2026 / PC/PS5/XSX/NS2



Steam / Aussi sur PS5/XSX/Switch/NS2



Steam / Annonce / PC



Steam / Fenêtre de sortie / PC/PS5/XSX



Steam / Fonctionnalité / PC / 2027



Steam / Annonce / 2027 / PC



Steam / DLC : Primal Dread / PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2/Mobile



Steam / Date Accès anticipé : 28 Avril 2026 / PC



Steam / Annonce / PC/PS5/XSX/Switch/NS2



Steam / Demo dispo / PC



Steam / Aussi sur PS5/XSX / 2027



Steam / Date Accès Anticipé : 7 Mai 2026 / PC



Steam / DLC : Hallowed Concepts / PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch



Steam / Annonce / PC



Steam / Prologue + Demo PC / PC/Switch / Octobre 2026



Steam / Annonce / PC
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, iglooo
    posted the 04/09/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    celebenoit84 posted the 04/09/2026 at 08:04 PM
    Amusant de voir temtem, qui était un pokemon like
    Et maintenant c'est un palworld like.
    S'ils arrivent a inscrire une Histoire intéressante dans le jeu, ça peu être sympa .
    En l'état, les combats ne semblent pas hyper profond, la personnalisation de sa base, assez basique.
    Mais on a encore tout a découvrir.
    akinen posted the 04/10/2026 at 12:47 PM
    Merci pour le travail fourni.

    Perso, ALABASTER DAWN m'a convaincu de prendre CROSS CODE même s'il est en full anglais sur switch.

    Ils sortiront forcément le jeu sur switch 2
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo