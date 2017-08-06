Éditeur : ProbablyMonsters

Développeur : ProbablyMonsters

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Italien / Anglais / Allemand / Espagnol.

Par le développeur deVous prenez la forme d’un nephilim, un hybride mi-homme, mi-ange violent créé pour défendre l’humanité contre les enfers grâce à la puissance surnaturelle de ses pouvoirs, de ses armes et de ses talents au corps à corps.Plongez dans la sauvagerie de parties rejouables où vous devrez affronter des hordes changeantes de démons, de morts-vivants, de vampires et des abominations du chancre chtonien. Enchaînez des combats au corps à corps intenses pour affronter les boss impitoyables de ce soulslike : les mythiques Dieux défunts.