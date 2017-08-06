description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : ProbablyMonsters
Développeur : ProbablyMonsters
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Italien / Anglais / Allemand / Espagnol.
Par le développeur de Storm Lancers
Vous prenez la forme d’un nephilim, un hybride mi-homme, mi-ange violent créé pour défendre l’humanité contre les enfers grâce à la puissance surnaturelle de ses pouvoirs, de ses armes et de ses talents au corps à corps.
Plongez dans la sauvagerie de parties rejouables où vous devrez affronter des hordes changeantes de démons, de morts-vivants, de vampires et des abominations du chancre chtonien. Enchaînez des combats au corps à corps intenses pour affronter les boss impitoyables de ce soulslike : les mythiques Dieux défunts.