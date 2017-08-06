Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/13/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3987
visites since opening : 16537439
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Crimson Moon / Trailer
Action





Éditeur : ProbablyMonsters
Développeur : ProbablyMonsters
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Italien / Anglais / Allemand / Espagnol.

Par le développeur de Storm Lancers
Vous prenez la forme d’un nephilim, un hybride mi-homme, mi-ange violent créé pour défendre l’humanité contre les enfers grâce à la puissance surnaturelle de ses pouvoirs, de ses armes et de ses talents au corps à corps.
Plongez dans la sauvagerie de parties rejouables où vous devrez affronter des hordes changeantes de démons, de morts-vivants, de vampires et des abominations du chancre chtonien. Enchaînez des combats au corps à corps intenses pour affronter les boss impitoyables de ce soulslike : les mythiques Dieux défunts.


Steam
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 02/13/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo