description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Blumhouse Games
Développeur : Eyes Out
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol.
Contraints à une insomnie perpétuelle, les habitants de la dernière ville connue de la planète cèdent à la panique et mènent de dangereuses expériences pour tenter d'échapper au SILENCE, qui emporte de façon inexplicable quiconque s'endort.
Dans la peau de Katja, vous devez survivre à des fanatiques appartenant à divers cultes morbides tout en essayant désespérément de rester éveillée. Résolvez les énigmes de ce monde mystérieux, fuyez l'emprise des cultes morbides et tentez de briser les horreurs du passé.