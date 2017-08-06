profile
[Multi] Sleep Awake / Lancement
Horreur




Éditeur : Blumhouse Games
Développeur : Eyes Out
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS5/XSX
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol.

Contraints à une insomnie perpétuelle, les habitants de la dernière ville connue de la planète cèdent à la panique et mènent de dangereuses expériences pour tenter d'échapper au SILENCE, qui emporte de façon inexplicable quiconque s'endort.
Dans la peau de Katja, vous devez survivre à des fanatiques appartenant à divers cultes morbides tout en essayant désespérément de rester éveillée. Résolvez les énigmes de ce monde mystérieux, fuyez l'emprise des cultes morbides et tentez de briser les horreurs du passé.


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 76%
https://www.youtube.com/watch?v=gogkM13Cqcc
    posted the 12/03/2025 at 09:05 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    olex posted the 12/03/2025 at 10:13 AM
    Vu deux lives dessus, c'est soporofique, chiant, l'UI est naze (les notes en français avec du texte blanc sans mise en page, horrible à regarder), et les rares pistes musicales en synthwave sont hors-sujets et rendent l'expérience confuse. Les sous-titres sont trop petits, le flou cinétique est désactivable mais il en reste quand même, quelques soucis de rémanence... Bref, pas convaincu.
