Éditeur : Blumhouse Games

Développeur : Eyes Out

Genre : Horreur

Disponible sur PC/PS5/XSX

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol.

Contraints à une insomnie perpétuelle, les habitants de la dernière ville connue de la planète cèdent à la panique et mènent de dangereuses expériences pour tenter d'échapper au SILENCE, qui emporte de façon inexplicable quiconque s'endort.Dans la peau de Katja, vous devez survivre à des fanatiques appartenant à divers cultes morbides tout en essayant désespérément de rester éveillée. Résolvez les énigmes de ce monde mystérieux, fuyez l'emprise des cultes morbides et tentez de briser les horreurs du passé.