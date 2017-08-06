profile
Jeux Vidéo
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] Rue Valley / Lancement
Aventure




Éditeur : Owlcat Games
Développeur : Emotion Spark Studio
Genre : Aventure/Narratif
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français / Anglais / Allemand / Russe / Chinois

Libérez-vous d'une mystérieuse boucle temporelle !
Embarquez pour un voyage à la découverte de soi placé sous le signe de la résilience, et plongez dans les arcanes nébuleux d'une bourgade perdue dénommée Rue Valley.
Jour après jour, vous devrez lutter à contre-courant, en butte aux zones d'ombre de votre propre esprit. En chemin, vous rencontrerez une galerie de personnages fascinants aux prises avec leurs propres interrogations existentielles. Découvrez leur jardin secret au fur et à mesure que vous ferez plus ample connaissance.
Aurez-vous le courage d'élucider les mystères de cette anomalie temporelle ? Trouverez-vous en votre for intérieur la force nécessaire pour surmonter l'adversité et paver la voie de meilleurs lendemains ?


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 76%
https://www.youtube.com/watch?v=j7ahyZ-RcuM
    iglooo posted the 11/12/2025 at 06:23 PM
    Que vaut ce clone de Disco Elysium? Pourra t'on se palucher sur du Foucault? Jouer le hoolz numérique? Tant de questions...
    liberty posted the 11/12/2025 at 08:06 PM
    iglooo DiscoobElysium avec cette DA à la Spiderman film d'animation ?
