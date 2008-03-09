Amazon Prime Video
a officialisé le lancement d’une série live-action adaptée de la franchise Life is Strange
. Le projet sera piloté par Charlie Covell
(The End of the F**ing World*), qui endossera les rôles de scénariste et showrunner, avec la participation de Square Enix, Story Kitchen et LuckyChap Entertainment.
La série reprendra les bases narratives du tout premier jeu sorti en 2015 : Max Caulfield, étudiante en photographie, découvre qu’elle a la capacité de remonter le temps après avoir sauvé son amie d’enfance Chloe Price. Ensemble, elles vont être entraînées dans les mystères d’Arcadia Bay, confrontées à des choix lourds de conséquences.
Lors de sa sortie, Life is Strange n’était pas un blockbuster mais il avait marqué son époque par sa narration interactive, son ambiance mélancolique et une bande-son immédiatement reconnaissable
. Un titre qui a suffisamment séduit pour atteindre plus de 20 millions de joueurs au fil des années.
La franchise s’est ensuite déclinée en plusieurs épisodes (Before the Storm, Life is Strange 2, True Colors, Double Exposure
), qui ont permis d’élargir l’univers mais sans jamais retrouver l’impact émotionnel et culturel du premier opus. Ce dernier reste encore aujourd’hui la référence incontestée de la série
.
Cette adaptation s’inscrit dans la stratégie d’Amazon de capitaliser sur de grandes licences vidéoludiques, déjà à l’œuvre avec Tomb Raider, Mass Effect, God of War ou encore Warhammer 40,000 avec Henry Cavill.
Le défi sera donc de restituer l’essence d’un jeu qui avait touché les joueurs par son intimité et son interactivité. Car si Life is Strange
a su marquer les esprits à ses débuts, ses suites ont démontré à quel point il est difficile de recréer un même impact émotionnel.
Ensuite c'est un jeu a choix multiples, comment ils vont adapter ca sans rendre ca insipide.
Et puis aussi, soit ils mettent pas Max X Chloé et la fan base leur tombe soit ils la mettent et c'est les anti wokes menés par le Président US qui leur tombe dessus.
C'est méga casse gueule, les actrices vont se faire atomiser.
Adapter Detroit Become Human aurait été moins risqué.
Ou pour une autre série du niveau de Caprica ?
Même chose pour la scène « hey tu m’a pris en photo? » de leur dernier jeu.
Direct to la poubelle.