Life is Strange
Life is Strange
platform : PC
editor : Square Enix
developer : DONTNOD Entertainment
genre : Aventure
multiplayer : non
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One - PlayStation 4
Gaming Zone
Gaming Zone
Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/08/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
articles : 2859
visites since opening : 11454988
subscribers : 134
bloggers : 1
Une adaptation de Life is Strange en préparation chez Amazon Prime Video
Séries TV
Amazon Prime Video a officialisé le lancement d’une série live-action adaptée de la franchise Life is Strange. Le projet sera piloté par Charlie Covell (The End of the F**ing World*), qui endossera les rôles de scénariste et showrunner, avec la participation de Square Enix, Story Kitchen et LuckyChap Entertainment.

La série reprendra les bases narratives du tout premier jeu sorti en 2015 : Max Caulfield, étudiante en photographie, découvre qu’elle a la capacité de remonter le temps après avoir sauvé son amie d’enfance Chloe Price. Ensemble, elles vont être entraînées dans les mystères d’Arcadia Bay, confrontées à des choix lourds de conséquences.

Lors de sa sortie, Life is Strange n’était pas un blockbuster mais il avait marqué son époque par sa narration interactive, son ambiance mélancolique et une bande-son immédiatement reconnaissable. Un titre qui a suffisamment séduit pour atteindre plus de 20 millions de joueurs au fil des années.

La franchise s’est ensuite déclinée en plusieurs épisodes (Before the Storm, Life is Strange 2, True Colors, Double Exposure), qui ont permis d’élargir l’univers mais sans jamais retrouver l’impact émotionnel et culturel du premier opus. Ce dernier reste encore aujourd’hui la référence incontestée de la série.

Cette adaptation s’inscrit dans la stratégie d’Amazon de capitaliser sur de grandes licences vidéoludiques, déjà à l’œuvre avec Tomb Raider, Mass Effect, God of War ou encore Warhammer 40,000 avec Henry Cavill.

Le défi sera donc de restituer l’essence d’un jeu qui avait touché les joueurs par son intimité et son interactivité. Car si Life is Strange a su marquer les esprits à ses débuts, ses suites ont démontré à quel point il est difficile de recréer un même impact émotionnel.

Variety - https://variety.com/2025/tv/news/life-is-strange-tv-series-amazon-charlie-covell-luckychap-1236509181/
    posted the 09/05/2025 at 04:59 PM by liquidus
    comments (19)
    ravyxxs posted the 09/05/2025 at 05:06 PM
    Du caviar pour les anti-woke qui vont nous casser les couilles à chaque épisode
    darkxehanort94 posted the 09/05/2025 at 05:06 PM
    Déja le voyage dans le temps c'est casse gueule.

    Ensuite c'est un jeu a choix multiples, comment ils vont adapter ca sans rendre ca insipide.

    Et puis aussi, soit ils mettent pas Max X Chloé et la fan base leur tombe soit ils la mettent et c'est les anti wokes menés par le Président US qui leur tombe dessus.

    C'est méga casse gueule, les actrices vont se faire atomiser.

    Adapter Detroit Become Human aurait été moins risqué.
    negan posted the 09/05/2025 at 05:20 PM
    Ca va être un festival de clichés et de propagande
    allanoix posted the 09/05/2025 at 05:24 PM
    Aie aie amazon prime
    patrickleclairvoyant posted the 09/05/2025 at 05:30 PM
    magneto860 posted the 09/05/2025 at 05:47 PM
    Ah, on signe où pour Detroit Become Human ?
    Ou pour une autre série du niveau de Caprica ?
    coopper posted the 09/05/2025 at 05:55 PM
    A voir si l'équipe créative arrive à transcender l'histoire de base qui en réalité plutôt moyenne. (Merci l'interactivité qui donne illusion)
    akinen posted the 09/05/2025 at 06:44 PM
    Du temps d’écran économisé pour moi. Les ado insolent, ça m’a gonflé après la scène avec le papa.

    Même chose pour la scène « hey tu m’a pris en photo? » de leur dernier jeu.

    Direct to la poubelle.
    adamjensen posted the 09/05/2025 at 07:47 PM
    Mais qui a demandé ça, sérieusement...
    Personnellement, les deux fins ont tout gâché pour moi.
    Et encore plus quand on voit le foutage de gueule par rapport aux "choix".
    Sans ça, j'aurais adoré le jeu.
    Mais je sais déjà laquelle des deux fins ils vont choisir.
    Ils doivent se dire : pourquoi adapter des trucs de fou quand on peut adapter ce genre de conneries...
    Encore de l'argent gaspiller inutilement.
    darkxehanort94 posted the 09/05/2025 at 07:56 PM
    adamjensen Tu te fiche de moi ? Le jeu est sortie il y a 10 Ans .... Je suis vieux.
    adamjensen posted the 09/05/2025 at 08:00 PM
    darkxehanort94
    Oui, mais même moi, il m'arrive de faire des jeux sortie longtemps après.
    Par exemple Deus Ex 1, je l'ai fait à peu près 15 à 20 après sa sortie, Chrono Trigger aussi, etc.
    pimoody posted the 09/06/2025 at 06:12 AM
    L’histoire est pas exceptionnel, ont est même dans pas mal de clichés. Après sur le format jeux vidéo, l’écrin, la poésie de l’atmosphère le jeu t’embarquait comme un roman interactif. En série ils ont intérêt à faire preuve de finesse et avoir un bon showrunner pour proposer quelque chose de vraiment intéressent.
    derno posted the 09/06/2025 at 06:55 AM
    moi j'ai bien aimé, même dans les moment les plus conflictuel on peut réussir à arrondir les angles et calmé le jeu, j'ai trouvé ça bien venu là où la plupart des jeux ou des séries privilégie la surenchère jusqu'au point de rupture.

    après woke ou pas woke, dans ma partie la relation est resté au niveau d'une amitié platonique sans que ça ne fracasse le scénario, c'est un jeu à choix et chacun fait les siens.
    mooplol posted the 09/06/2025 at 11:47 AM
    Le 1 est magnifique les autres beaucoup moins ????
    J ai pas essayé la suite pour pas brisé mon affection pour Max après lecture des tests
    onsentapedequijesuis posted the 09/06/2025 at 03:18 PM
    Le 1 était excellentla seule chose bonne de cette licence, et ils vont réussir à le démolir avec leur série.
    mibugishiden posted the 09/06/2025 at 07:04 PM
    Si c'est pas woke en plus Amazon je me coupe les couilles

    J'avais fait le 1 er et avec du recul en fait c'est un degeulis de bienpenseance et d'ecriture cringe, c'est juste qu'on s'en rendait pas compte à l'epoque car c'etait la norme dans ce genre de jeux, pareil pour les jeux Telltale, j'ai refait y a pas longtemps certains de ces jeux et c'est consternant avec du recul. Ou j'ai grandi j'en sais rien.

    Mais Life is Strange c'est comme si c'etait un roman pour ados dans la section teenager feminine.
    mibugishiden posted the 09/06/2025 at 07:05 PM
    adamjensen pour etre juste 90% des jeux de ce genre avaient des choix que l'illusion, que ce soit les Telltale ou les LiS, à la limite y a que certains jeux de Cage comme Detroit ou je trouve que les choix et embranchements sont interessants et poussés.
    adamjensen posted the 09/06/2025 at 08:12 PM
    mibugishiden
    Effectivement.
    Quand j'ai vu ca, j'ai arrêter de faire leur jeux à Telltale.
    Et pour les Life is Strange, vu le foutage de gueule du premier, j'ai même pas toucher aux autres.
    Toujours des faux choix et des fausses conséquences.
    Ils prenaient les gens pour des cons.

    Pour les jeux de Cage, j'avoue que pour Detroit et Heavy Rain, il y avait un effort de fait.
    J'ai beaucoup apprécier Fahrenheit, Heavy Rain et Detroit Become Human.
    pimoody posted the 09/07/2025 at 05:43 AM
    mibugishiden tu regardent les jeux ou series/films américains de ce type et tu te rends compte à quel point c’est consternant cette vision caricaturale constante de l’adolescence. C’est comme les enfants, le nombres de films où les enfants sont soit des abrutis, soit des rebelles sans finesses. Toujours la même soupe sans saveurs.
