description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Par le développeur de la licence FAR
Lancez-vous dans une grande expédition alpine avec une horde de animaux attachants, en gravissant un sentier de montagne, en affrontant des dangers étranges et des obstacles inattendus, et en vous frayant un chemin jusqu'au sommet mystérieux.
Il est comment ce Herdling ? Soporifique ? lol
T'es un berger qui doit ramener le bétail à un endroit. Le gameplay est quasi inexistant. Le jeu est joli et ludique sympa mais le reste... Tu peux passer ton tour
C'était OK avant, là...non.
Ps : J'ai installé Hollow Knight pour le commencer finalement kevisiano Deuxième chance
J'aime bien les walking simulator quand ils racontent quelque chose, ici on est plutôt dans le contemplatif et étrangement mignon. Je lui laisserais peut-être une seconde chance si j'ai le temps, un jour..