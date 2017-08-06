profile
Jeux Vidéo
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
06/08/2017
08/24/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3838
[Multi] Herdling / Disponible
Aventure





Éditeur : Panic
Développeur : Okomotive
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Arabe/Japonais/Coréen/Polonais/Russe/Chinois/Turc.

Par le développeur de la licence FAR
Lancez-vous dans une grande expédition alpine avec une horde de animaux attachants, en gravissant un sentier de montagne, en affrontant des dangers étranges et des obstacles inattendus, et en vous frayant un chemin jusqu'au sommet mystérieux.


Steam
PS : Directement dans le Gamepass
Quelques tests :
OpenCritic 81%
https://www.youtube.com/watch?v=i6qq3NVW-Fc
    posted the 08/23/2025 at 09:00 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    kevisiano posted the 08/24/2025 at 08:06 AM
    ravyxxs j'ai préféré les FAR perso
    ravyxxs posted the 08/24/2025 at 04:07 PM
    kevisiano Les deux ? J'ai trouvé le deuxième pas mal mais en deça du premier.
    Il est comment ce Herdling ? Soporifique ? lol
    finalyoz posted the 08/24/2025 at 04:14 PM
    Fini en 2h50. C'était pas fou.. très creux, plat.. j'en retiens rien a l'exception de quelques panoramas sympatique. Tout le reste était naz. On est loin d'un Journey, Abzu etc.
    kevisiano posted the 08/24/2025 at 07:43 PM
    ravyxxs Un peu comme ce que dit finalyoz.

    T'es un berger qui doit ramener le bétail à un endroit. Le gameplay est quasi inexistant. Le jeu est joli et ludique sympa mais le reste... Tu peux passer ton tour
    ravyxxs posted the 08/24/2025 at 09:15 PM
    kevisiano finalyoz Perso j'en ai marre de ces jeux qui font 1-3 heures, ça va deux minutes

    C'était OK avant, là...non.

    Ps : J'ai installé Hollow Knight pour le commencer finalement kevisiano Deuxième chance
    kevisiano posted the 08/24/2025 at 09:22 PM
    ravyxxs c'est peut-être la bonne cette fois
    churos45 posted the 08/25/2025 at 02:23 AM
    Curieux de voir ces notes, la démo m'avait ennuyé.
    J'aime bien les walking simulator quand ils racontent quelque chose, ici on est plutôt dans le contemplatif et étrangement mignon. Je lui laisserais peut-être une seconde chance si j'ai le temps, un jour..
    ravyxxs posted the 08/25/2025 at 04:06 AM
    churos45 What Remains of Edith Finch j'ai pas vu mieux dans le genre. Superbe histoire. kevisiano Fait le si c'est pas déjà fait. The Vanishing of Ethan Carter est pas trop mal aussi.
