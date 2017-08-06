description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Par le développeur de la licence FAR
Lancez-vous dans une grande expédition alpine avec une horde de animaux attachants, en gravissant un sentier de montagne, en affrontant des dangers étranges et des obstacles inattendus, et en vous frayant un chemin jusqu'au sommet mystérieux.