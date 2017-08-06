description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Iphigames / Serafini Productions
Développeur : Horrified Triangles
Genre : Horreur
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : Q4 2025
Langue : Anglais
Vous êtes lié à cet endroit par le sang. Une lignée marquée par des actes innommables empêche les esprits de trouver la paix. Leur souffrance est gravée dans les fondations mêmes du manoir.
Vous faites partie de cet héritage, happé par les profondeurs de Haunted Bloodlines pour découvrir la vérité enfouie.