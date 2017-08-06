profile
[PC/PS5] Haunted Bloodlines / Fenetre de sortie
Horreur





Éditeur : Iphigames / Serafini Productions
Développeur : Horrified Triangles
Genre : Horreur
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : Q4 2025
Langue : Anglais

Vous êtes lié à cet endroit par le sang. Une lignée marquée par des actes innommables empêche les esprits de trouver la paix. Leur souffrance est gravée dans les fondations mêmes du manoir.
Vous faites partie de cet héritage, happé par les profondeurs de Haunted Bloodlines pour découvrir la vérité enfouie.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=PqRfq8YZErI
