Éditeur : Iphigames / Serafini Productions

Développeur : Horrified Triangles

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : Q4 2025

Langue : Anglais

Vous êtes lié à cet endroit par le sang. Une lignée marquée par des actes innommables empêche les esprits de trouver la paix. Leur souffrance est gravée dans les fondations mêmes du manoir.Vous faites partie de cet héritage, happé par les profondeurs de Haunted Bloodlines pour découvrir la vérité enfouie.