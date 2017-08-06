description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
je sais pas si c'est la saturation des jeux 2d comme ça, mais j'ai cet effet la.
les seuls qui sans reinventer la roue arrive encore à me donner du plaisir c'est les full action, genre un hollow knight ou des shooter nerveux...ect car au moins c'est du gameplay frénétique, c'est un plaisir instant à la manette.
mais les autres jeux 2D, j'ai de plus en plus du mal, les jeux contemplatifs, puzzle...ect
en 3d c'est mieux c'est jeux la