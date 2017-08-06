profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/08/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3822
visites since opening : 15241845
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Recur / Nouveau Trailer
Aventure




Éditeur : Astra Logical
Développeur : kaleidoscube
Genre : Aventure/Stratégie
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Arabe / Bulgare / Tchèque / Danois / Néerlandais / Finnois / Grec / Hongrois / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Espagnol / Suédois / Thaï / Chinois / Turc / Ukrainien / Vietnamien.

Vous n'êtes qu'un simple facteur, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est la fin du monde et, soudainement, vous vous retrouvez avec le pouvoir de contrôler le temps.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=eGW84W1sKWY
    tags :
    6
    Likes
    Who likes this ?
    churos45, marcelpatulacci, iglooo, kurosagi, gareauxloups, gankutsuou
    posted the 08/05/2025 at 08:55 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    marcelpatulacci posted the 08/06/2025 at 12:55 AM
    Magnifique.
    malroth posted the 08/06/2025 at 11:09 AM
    perso je trouve malhereusement que les jeux en 2d comme ça, n'apportent plus grand chose à part une patte artistique. la de ce que je vois, j'ai l'impression de deja connaitre le jeu...ect

    je sais pas si c'est la saturation des jeux 2d comme ça, mais j'ai cet effet la.

    les seuls qui sans reinventer la roue arrive encore à me donner du plaisir c'est les full action, genre un hollow knight ou des shooter nerveux...ect car au moins c'est du gameplay frénétique, c'est un plaisir instant à la manette.

    mais les autres jeux 2D, j'ai de plus en plus du mal, les jeux contemplatifs, puzzle...ect

    en 3d c'est mieux c'est jeux la
    churos45 posted the 08/06/2025 at 12:35 PM
    le jeu a l'air génial
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo