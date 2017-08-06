Éditeur : Astra Logical

Développeur : kaleidoscube

Genre : Aventure/Stratégie

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Arabe / Bulgare / Tchèque / Danois / Néerlandais / Finnois / Grec / Hongrois / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Espagnol / Suédois / Thaï / Chinois / Turc / Ukrainien / Vietnamien.

Vous n'êtes qu'un simple facteur, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est la fin du monde et, soudainement, vous vous retrouvez avec le pouvoir de contrôler le temps.