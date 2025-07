Actualité générale

. Après une semaine d’audiences qui avait révélé un climat de harcèlement moral et sexuel ancré profondément dans la culture de l'entreprise,. Il était accusé de multiples faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’une tentative d’agression sexuelle. Parmi les accusations retenues, on retrouve notamment l’obligation faite à une salariée dedevant ses collègues, des baisers forcés et des propos sexistes répétés, allant du surnomaux jeux déplacés de. Durant le procès,avait tenté de minimiser son influence, affirmant n’avoir, une affirmation largement contredite par les témoignages.. S’il était moins médiatique, les témoignages à son encontre ont été particulièrement révélateurs d’un management toxique déguisé en humour provocateur. Des propos humiliants aux commentaires déplacés sur le physique ou la sexualité de ses employés,a incarné à lui seul les dérives d’un management trop longtemps toléré sous couvert de. Ni, PDG historique, ni la DRH, n’ont été inquiétés, laissant intacte la question de leur responsabilité face aux dérives connues et documentées au sein de l’entreprise.Cette absence de responsabilité collective interroge. Durant le procès, la défense des prévenus avait d’ailleurs largement utilisé l’argument selon lequel aucune sanction interne n’avait jamais été prise à leur encontre, un aveu implicite de la complaisance du management et des ressources humaines.. Il s’agit d’un signal fort envoyé à toute l’industrie du jeu vidéo, souvent critiquée pour sa complaisance envers les comportements toxiques sous couvert de créativité ou de convivialité.est désormais officiellement associée à l’idée d’un management toxique. Une image qui pourrait marquer durablement le géant français du jeu vidéo, malgré l’absence de sanctions directes à l’encontre de ses dirigeants actuels. En attendant, une certitude demeure :