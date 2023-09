Éditeur : Sonka

Développeur : Sonka

Genre : Action/Horreur

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : N.C.

Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Japonais /Finnois/Portugais/Turc/Ukrainien/Russe/Chinois.

Fin novembre 1992. Une petite ville isolée de l'est de la Pologne est frappée par une calamité immonde qui commence à lentement anéantir tout le monde et tout ce qu'elle touche. C'est le dernier endroit où votre ami Bartek était, avant qu'il ne réponde plus à vos appels. Maintenant, vous devez suivre ses traces pour découvrir ce qui l'a, dans un premier lieu, amené dans cette ville et pourquoi il n'est peut-être jamais sorti.