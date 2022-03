Éditeur : Frontier Foundry

Développeur : Okomotive

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Japonais/Espagnol/Portugais/Anglais/Français/Allemand/Italien/Néerlandais/Russe/Coréen/Chinois.

Par le développeur deHissez vos voiles et découvrez la beauté de ce monde englouti et rempli de mystères. Traversez les ruines d’une société à la gloire révolue et utilisez les fragments du passé pour construire votre avenir. Plongez dans les abysses pour y récupérer du carburant et des matériaux, trouvez des solutions ingénieuses pour surmonter les obstacles sur votre route, et dénichez des reliques oubliées par le temps. Perpétuez leur mémoire et ne perdez pas espoir.