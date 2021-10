Le monde des démons est habité par toutes sortes de méchants… La plupart d'entre eux se sont regroupés en gangs luttant pour la domination, chacun dirigé par son propre grand patron. Pourtant, même ces méchants ne sont pas à la hauteur du Roi Démon lui-même ! La tâche incombe à Beebz, un jeune démon d'à peine mille ans, qui décide qu'il est temps pour elle de botter les fesses de chaque chef de file et de devenir elle-même la reine des démons.

Like

Who likes this ?

posted the 10/19/2021 at 01:50 PM by nicolasgourry