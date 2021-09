Par le développeur deVous incarnez Jackelyne, une jeune ranger de l'espace venue d'une autre dimension. Alors qu'elle essaie désespérément de rentrer chez elle, elle atterrit en catastrophe au milieu d'une grande métropole : Néo-Barcelone.Armée de son épée, de sa dague de téléportation et de sa capacité à contrôler le temps, Jackelyne doit trouver tous les noyaux pour réparer son vaisseau... et sauver la ville de la destruction.

posted the 08/30/2021 at 04:05 PM by nicolasgourry