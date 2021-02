Tests

On a beau parler d’un jeu Mario, un platformer de surcroît,reste à ce jour l’un des épisodes les plus méconnus de la franchise pour la simple et bonne raison, celle que l’on connaît tous, qu’il a choisi la malheureuse Wii U comme support d’accueil. Cela ne l’a pas empêché de rencontrer un certain succès mais bien loin des ambitions habituelles que souhaitait Nintendo, et surtout que ce jeu mériterait car sachez bien qu’on parle d’un des meilleurs épisodes de la série. Et ouais. Comparatif biaisé on peut avouer vu que la franchise Mario est aujourd’hui découpée en trois segments : les 2D, les 3D () et ce que Satoru Iwata appelait à l’époque la gamme « action » dans laquelle nous retrouvons le moyen(disons la vérité) et donc celui qui nous intéresse à nouveau aujourd’hui.demandera l’innocent qui n’a absolument rien suivi. Eh bien c’est fort simple puisque c’est tout simplement un mixe des deux autres genres, donc de la 3D en terme de gameplay, mais dans des niveaux linéaires avec un début, une fin (le fameux drapeau) et au milieu de cela quelques secrets à dénicher, donc un trio de petites étoiles vertes et un tampon qui vient nous rappeler l’époque où Nintendo avait tenté de percer avec son oublié. Déjà 7 ans que le jeu est sorti sur Wii U et ceux qui ne l’ont pas encore fait auront la chance de découvrir un titre qui n’a pas vieilli d’un poil tant c’est toujours aussi sympa visuellement, c’est doté d’un gameplay béton, c’est incroyablement varié d’un bout à l’autre, c’est aussi bon en solo qu’en coopération (même si forcément plus bordélique dans ce deuxième cas), et ça donne même une bonne dose de challenge dans la dernière ligne droite d’une aventure bien plus longue qu’attendue si vous souhaitez tout voir, donc imposant le 100 % pour débloquer la dernière étape.On aurait néanmoins pu rechigner sur le coup de l’énième remaster facile pour dépouiller le cadavre de la Wii U (n’oubliez pas, pendant qu’on y est), mais c’était sans compter l’arrivée surprise d’une extension qui d’ailleurs va se montrer… surprenante, au point qu’on se demande si les bases ne viennent pas en fait d’une tentative de DLC pouravant d’être ici transposé. Cars’éloigne du système de progression de 3D World et revient donc à la formule du monde ouvert avec un unique niveau de grande taille. Le but est donc de faire face à une espèce de Bowser corrompu gigantesque qui débarque toutes les quelques minutes avec un thème musical burné stylede, faisant déchaîner les enfers en vous bombardant de boules de feu pendant plusieurs instants avant de repartir dans son trou et ainsi de suite. Pour l’affronter de face, vous devez vous transformer en Chat Géant façon Super Saiyan (GOTY !), ce qui ne peut se faire sans ramasser au préalable des soleils (« astres félins » plus précisément).Les soleils se situent majoritairement dans des micro-îles (il y en a d’autres cachés un peu partout), chaque île recelant de 5 soleils à raison de 3 missions qu’il faut faire les unes après les autres, les 2 autres étant livrés avec les collectibles et en détruisant un mur grâce aux flammes de Giga Bowser (c’est là que vous comprenez qu’il y a un certain timing à opérer lorsqu’il apparaît et si vous savez où se trouve le mur en question). Vous n’êtes bien évidemment pas obligés de tout faire dans chaque île puisqu’il faut un nombre précis de soleils pour activer votre fameux pouvoir de Giga Chat, permettant un affrontement face à votre Némésis qui une fois vaincu, ira voir plus loin, ce qui à ce moment ouvrira l’accès à de nouvelles îles, le besoin de chopper davantage de soleils pour une nouvelle transformation et ainsi de suite jusqu’au vrai combat final.De cette extension, il en ressort du bon et du moins bon. Mais déjà le bon coté, c’est qu’à l’annonce du truc, on avoue qu’on s’attendait à une paire de stages expédiés en moins d’une heure, et l’on obtient au final quelque chose qui vous prendra environ 2h30 à terminer… avant de vous apercevoir que vous n’avez fait que la moitié du chemin et que boucler la totale poussera en fait jusqu’à un peu plus de 4h00. Correct. En revanche, il est dommage que Nintendo garde son stock d’idées pour plus tard (?) car il n’y a quasiment rien d’inédit en terme d’éléments. Ça pioche l’essentiel des objets et costumes qu’on avait dans le jeu de base pour proposer une nouvelle perspective dont les seules nouveautés seront donc ces apparitions constantes de Bowser et l’aide apportée par Bowser Jr, d’ailleurs globalement inutile à part pour aller récupérer certains objets. On notera également que l’extension se contente du 30FPS (contre 60 pour l’aventure principale), peut-être à cause de l’aspect monde ouvert et du déferlement d’effets dans certains passages.