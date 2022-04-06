description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Salut cher public. Je devais normalement traiter Wolverine la semaine prochaine, mais j'en ai juste marre de Sony et de son attitude de bébé. Wolverine ne m'intéressant pas, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de m'adresser directement à Sony, cette bande de débilos. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on se voit dans 2 semaines! Merci de venir voir la vidéo
Top la vidéo, il balance que des vérités.
« La PS5 aka la boite à Fortnite, jeux tiers et microtransactions » « la PS5 a gagnée par dépit »
Mais j'aurais une suggestion à te faire:
plutôt que de rapporter des articles qui te confortent dans tes opinions, mais qui malgré tout t'oblige à parler d'une entreprise dans laquelle tu ne te retrouves pas , tu pourrais partager avec nous le plaisir immense et intense que tu éprouves lorsque tu joues avec ta switch 2 fraîchement acquise
En donnant ton avis sur les jeux aux quels tu joues, le plaisir qu'ils te procurent.
Ton avis de joueur de l'école du gameplay, serait bien plus intéressant que ces articles nananère de bagarre de récrée
Et si tu pouvais en plus ne pas les.faore rédiger par une IA , ce serait le top
On va finir par douter du fait que tu joues aux jeux vidéos à force...
Toi aussi tu préfères poster des commentaires . On ne va pas s'en sortir tous vivant si ça continue le pourrissement.
Je ne sais pas d'avance le contenu de ses vidéos ; j'ai déjà mis d'autres vidéos du même youtubeur (comme je le fais avec d'autres youtubeur)
https://www.gamekyo.com/group2055_1_2966.html
Si tu veux me connaître.
https://www.gamekyo.com/group_article57064.html
https://www.gamekyo.com/group_article58836.html
J'ai pas encore de jeux NS2 (Je joue en ce moment à Bayonetta 3 sur la Switch), j'ai juste essayé des démos, voici l'un d'elle.
https://www.gamekyo.com/blog_article487588.html
Pour le coup de l'IA (qui est autorisée sur le site), ça, c'est souvent quand on n'aime pas ce que je dis sur le fond ; la carte "joker" (la même carte "pro N" est utilisée -jamais je n'utilise cette facilité pour les autres- pareil quand sur le fond ça dérange et que la personne en face n'a pas d'argument à m'opposer ; je suis "pro-gameplay interactif" ça, je l'assume sans souci, quel que soit le développeur/éditeur/constructeur qui ira dans ce sens, et j'ai une grille de lecture de l'économie/politique, ça aussi, j'assume), qui permet surtout de ne pas argumenter sur le fond. Même quand je ne l'utilise pas, j'y ai droit, alors que j'utilise un correcteur d'orthographe (et que j'ai observé comment fait l'IA pour structurer un texte avec la syntaxe qui va avec).
J'ai toujours pensé que le mieux, quand on reproche une chose à quelqu'un, c'est de montrer l'exemple.