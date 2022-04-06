Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 09/17/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[Monsieur Plouf] J'en ai marre de Sony
Plouf et Pseudo


Salut cher public. Je devais normalement traiter Wolverine la semaine prochaine, mais j'en ai juste marre de Sony et de son attitude de bébé. Wolverine ne m'intéressant pas, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de m'adresser directement à Sony, cette bande de débilos. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et on se voit dans 2 semaines! Merci de venir voir la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=iYUIT8bAW1I
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    legato, xynot, walterwhite
    posted the 09/17/2026 at 04:40 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    keiku posted the 09/17/2026 at 04:54 PM
    encore un client en moins
    skuldleif posted the 09/17/2026 at 04:59 PM
    tandis que monsieur toc lui ....
    skuldleif posted the 09/17/2026 at 05:01 PM
    sans oublier monsieur pxl
    tomgame55 posted the 09/17/2026 at 05:02 PM
    Cette génération de fragiles chez les joueurs qui passent leur tps à chialer sur les réseaux ça devient pitoyable quand même en fait...
    walterwhite posted the 09/17/2026 at 05:05 PM
    skuldleif L’homme-sandwich PXL.

    Top la vidéo, il balance que des vérités.

    « La PS5 aka la boite à Fortnite, jeux tiers et microtransactions » « la PS5 a gagnée par dépit »
    obi69 posted the 09/17/2026 at 05:09 PM
    Très bonne démonstration. 4:35 : je ne peux qu'applaudir !
    tripy73 posted the 09/17/2026 at 05:11 PM
    tomgame55 : cette génération de soumis et de lâches qui acceptent toutes les pires pratiques de l'industrie sans broncher et qui sont en grande partie responsables de son état actuel c'est vraiment pitoyable...
    richterbelmont posted the 09/17/2026 at 05:12 PM
    Bon on a compris', tu n'aimes pas Sony,..
    Mais j'aurais une suggestion à te faire:
    plutôt que de rapporter des articles qui te confortent dans tes opinions, mais qui malgré tout t'oblige à parler d'une entreprise dans laquelle tu ne te retrouves pas , tu pourrais partager avec nous le plaisir immense et intense que tu éprouves lorsque tu joues avec ta switch 2 fraîchement acquise
    En donnant ton avis sur les jeux aux quels tu joues, le plaisir qu'ils te procurent.
    Ton avis de joueur de l'école du gameplay, serait bien plus intéressant que ces articles nananère de bagarre de récrée
    Et si tu pouvais en plus ne pas les.faore rédiger par une IA , ce serait le top
    On va finir par douter du fait que tu joues aux jeux vidéos à force...
    masharu posted the 09/17/2026 at 05:12 PM
    tomgame55 Dixit le mec qui vient se plaindre de ""critiques"" qui le dépassent, le fragile lui-même quoi.
    skuldleif posted the 09/17/2026 at 05:15 PM
    walterwhite il aurait voulu être julien chieze
    walterwhite posted the 09/17/2026 at 05:16 PM
    skuldleif Il est devenu son cireur de pompes
    masharu posted the 09/17/2026 at 05:33 PM
    richterbelmont Et si toi tu démontais son avis de merde par un vrai avis sur pourquoi Sony qui jarte Kojima mais garde Marathon/Fairgames/HorizonGH et qui veut "monétiser" les joueurs PlayStation, qui supprime le physique, qui a max 3 AAA par ans sans parler que prend de plus en plus les joueurs pour des incapables mentaux avec leur fausse ""accessibilité"" (en plus d'être de l'école narration, les mecs refoulés du cinéma font du jeu vidéo cinéma et quintuple le budget développement/marketing...), vas-y explique nous pourquoi Sony ne mérite pas les critiques.

    Toi aussi tu préfères poster des commentaires . On ne va pas s'en sortir tous vivant si ça continue le pourrissement.
    nicolasgourry posted the 09/17/2026 at 05:40 PM
    richterbelmont
    Je ne sais pas d'avance le contenu de ses vidéos ; j'ai déjà mis d'autres vidéos du même youtubeur (comme je le fais avec d'autres youtubeur)
    https://www.gamekyo.com/group2055_1_2966.html

    Si tu veux me connaître.
    https://www.gamekyo.com/group_article57064.html
    https://www.gamekyo.com/group_article58836.html

    J'ai pas encore de jeux NS2 (Je joue en ce moment à Bayonetta 3 sur la Switch), j'ai juste essayé des démos, voici l'un d'elle.
    https://www.gamekyo.com/blog_article487588.html

    Pour le coup de l'IA (qui est autorisée sur le site), ça, c'est souvent quand on n'aime pas ce que je dis sur le fond ; la carte "joker" (la même carte "pro N" est utilisée -jamais je n'utilise cette facilité pour les autres- pareil quand sur le fond ça dérange et que la personne en face n'a pas d'argument à m'opposer ; je suis "pro-gameplay interactif" ça, je l'assume sans souci, quel que soit le développeur/éditeur/constructeur qui ira dans ce sens, et j'ai une grille de lecture de l'économie/politique, ça aussi, j'assume), qui permet surtout de ne pas argumenter sur le fond. Même quand je ne l'utilise pas, j'y ai droit, alors que j'utilise un correcteur d'orthographe (et que j'ai observé comment fait l'IA pour structurer un texte avec la syntaxe qui va avec).

    J'ai toujours pensé que le mieux, quand on reproche une chose à quelqu'un, c'est de montrer l'exemple.
    kambei312 posted the 09/17/2026 at 05:45 PM
    Comme tout les joueurs un peu sensés en somme...
    masharu posted the 09/17/2026 at 06:00 PM
    nicolasgourry Nan nan l'IA désolé mais c'est juste que t'as pas le temps d'écrire et tu ne veux pas faire d'effort. Il n'y a pas de c'est pratique, c'est juste que tu te voiles la face et que t'emmerde les rédacteurs qui font au moins l'effort de passer des heures à faire des vrai recherches à la source. Que t'accepte pas les critiques, c'est ton problème, mais au moins t'es dans le même bateau que les connards à défendre l'indéfendable concernant Sony.
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