J'ai essayé la démo du dernier Onimusha sur Switch 2. Pour l'anecdote, je n'étais pas chez moi, j'étais dans un petit village ; il y a eu un orage qui a fait couper le courant et Internet dans la maison ou je me trouvais. Moi, j'étais à fond dans le jeu en mode portable, posé sur la table avec le casque sur les oreilles. D'un coup, je me retrouve dans le noir complet, ça fait bizarre, comme si tout s'arrêtait (tu enlèves l'électricité, c'est fou comment on a l'impression de revenir des siècles en arrière.), mais moi avec la console, je continuais mon trip tranquille. J'ai allumé une bougie, ça donnait une certaine ambiance ; vu qu'il y a des bougies dans le jeu, il y avait une sorte de mise en abyme. Je pense que si j'étais en train de jouer à Pragmata, ça aurait fait un sacré contraste.

Il faut remonter à la PS2 pour jouer aux derniers épisodes sortis, ça veut dire 20 ans en arrière. Toute génération connaît la franchise de nom, alors que pour moi, c'est une licence à laquelle j'ai réellement joué ; ça fait toute la différence entre parler de quelque chose et vivre cette chose.



Je me dis : depuis la PS2, les progrès techniques ont énormément évolué, donc j'attendais, peut-être un peu trop, le nouvel épisode, car forcément, tu te dis que si, déjà à l'époque, c'était le haut du panier, là, tu attends la même chose... Mais est-ce le cas ?



Au premier abord, j'ai l'impression de voir tourner un jeu PS2, je ne plaisant pas, mais je me méfie de l'effet nostalgie qui à tendance à idéalisé le passé. Je me dis, ça doit venir de la Switch 2, bah non, car depuis j'ai regardé les versions PS5, à part le framerate, la différence n'est pas flagrante, une fois que tu es concentré sur le support que tu as devant toi, tu t'habitues, du moment que ça reste fluide, c'est le principal, même si évidemment, avec un framerate doublé, ça permet de mieux souligné les animations.



Alors oui, c'est plus fourni et nette qu'avant au niveau des décors, les personnages sont mieux modélisés, mais l'impression de plus voir un jeu de la génération PS3/X360 que PS5/XSX, si je suis gentil, ça fait même jeu PS4/XOne boosté plus qu'un jeu spécifiquement PS5/XSX.



Pour autant, est-ce que j'ai pris du plaisir à jouer ?

Eh bien, oui, car le système de combat est bien pensé (Capcom en même temps) : entre les esquives, le fait que tu puisses renvoyer ce que te balance l'ennemi, qu'un ennemi en forme de toupie te fonce dessus et que tu puisses le faire changer de trajectoire pour le balancer sur un autre antagoniste, etc. Là-dessus, j'ai bien aimé. J'ai aussi apprécié les impacts, je trouve que tu les ressentes bien, comme par exemple quand les épées s'entrechoquent, voir le protagoniste reculer lors du coup, j'aime ce côté « oh on se calme » (oui, j'aime parler tout seul quand je suis devant le jeu.). Le "finish" pour achever, tu ressens vraiment le plaisir du héros à terminer l'ennemi. Le truc que j'ai vraiment trouvé tout bête mais excellent : le fait de soulever un truc en bois (une sorte de planche) pour te protéger des flèches et que tu puisses même le balancer, ça, c'est le genre de détails que j'adore, ça apporte un vrai plus dans le combat. Le détail aussi de couper à l'épée certaines « portes coulissantes ».



Par contre, c'est linéaire, évidemment ; c'est plus étendu et les effets d'eaux sont plus réussis que sur PS2, mais quand, depuis quelque temps, nous sommes habitués à des « openworld », tout paraît étriqué. Je me dis toujours dans ces moments-là : « S'ils compensent par plus d’interactivités, ça me va. » C'est sur ce point-là que le bât blesse, car, à part couper les vases et deux ou trois interactions dans le même genre, c'est peu interactif dans l'environnement. J'aurais aimé que l'on puisse couper les petites branches qui te gênent sur le chemin. J'aurais trouvé ça cool, par exemple, que ton épée s'accroche dans un arbre si tu tapes trop fort, donc que tu sois ennuyé pour la retirer, mais évidemment que pour l'ennemi, il se passe la même chose. J'ai l'impression qu'ils se sont focalisés sur l'ambiance réussie (De plus, il n'y a pas longtemps, j'ai surveillé une partie d'un musée qui était consacré aux samouraïs ; ça permet de plonger dans d'autres architectures, etc.) et le système de combat. Les ennemis sont plutôt « charismatiques » (même si j'ai toujours du mal avec cette notion). J'ai toujours ce plaisir d'entendre l'absorption des « âmes ». Les cinématiques sont top, pareilles, on connaît la maîtrise du développeur sur ce plan.



Au final, est-ce que j’achèterais ce jeu neuf ? Alors, sur Switch 2, non, à cause du format GKC, en occasion, je ne sais pas, j'aime garder mes jeux. Si j'avais une PS5, en occasion sans hésiter, car je sais que je passerais un bon moment quand même. Des jeux de samouraïs de cette « qualité », il n'y en a pas tant que ça par génération ; donc, même si je suis mitigé, quand on regardera tous les jeux qui traitent du même sujet, nous savons tous qu'il fera partie des incontournables.