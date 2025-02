Dune II : La Bataille d'Arrakis



Un mec me parle d'un jeu qu'il trouve génial qui a comme titre Dune 2, je connaissais pas du tout le roman l'époque, je lui demande “Il n'y a pas de Dune 1 vu qu'il y a Dune 2”, il me réponds “si, tu peux commencer par le 1, mais le 2, c'est tellement au dessus”, j'ai joué au premier puis au “2” et là j'ai adoré, je découvrais un genre le STR et un univers à part, d'ailleurs je trouves ça parfait d'arriver à donne limite un coté “pédagogique” par l'approche choisi pour le gameplay, tu comprends tout de suite la rivalité entre les trois maisons et l'objet de la discorde.

Die Hard Trilogy.



J'ai trouvé super l'idée d'avoir trois jeux en un, dans des styles différents (TPS/Rail Shooter/Course). De plus comme j'aimais la licence Die Hard à l'époque (depuis au secours...), j'ai apprécier qu'ils comprennent l'esprit des films, c'est le genre de jeu qui te fait revisiter le film. Je me souviendrais longtemps de la conduite en taxi pour empêchait les bombes d'explosaient, cette sensation de “panique”. La bande son était bien réalisé d'ailleurs, l'immersion était total grâce à elle.

Goldeneye



Rare a réussi à faire une référence FPS de James Bond, il faut rappeler que la licence au cinéma était en déclin avant l'arrivé de Goldeneye et il faut rappeler qu'il est sorti avant Half Life, c'était peu courant les FPS avec une “histoire” réaliste à l'époque.

La force du jeu, plein d'idée comme le “zoom” avec la lunette du fusil, la manette qui vibre quand tu tires (cette sensation la première fois, ça le faisait grave), le découpage des missions (avec difficultés et objectifs progressifs) ect, de plus un souci du détails comme les animations qui étaient excellentes (combien de fois, j'ai tiré dans les différentes partie du corps des ennemis pour voir leur réaction, ça me faisait rire) et la cerise sur le gâteau, le meilleur multi en écran splitté que j'ai pu jouer.

Bref, il y a eu avant et après ce James Bond, rien que pour ça, bravo à Rare, mieux que ça, il m'a permis d'apprécier le film !

Conker bad fur day.



Quand Rare se lache, si vous aimez le cinéma, les références sont à foisons (de Il faut sauver le soldat rayan en passant par Matrix ect). Il se permet tout les excès, humour noir à gogo, les développeurs s'en sont donné à coeur joie (tel la séquence de de la boite de nuit). C'est un des meilleurs anti-héro (désinvolture à son paroxysme) de l'histoire du jeux vidéo.

Viewtiul Joe



J'adore ce jeu par son esprit “bon enfant”, tout l'aura qu'il dégage vient du fait qu'il reprends les codes du cinéma (ralentie et accéléré) pour l'intégrer au gameplay et là ou c'est génial, quand tu demandes le ralentissement, tu peux éviter les balles (tu sens l'effet Matrix) et les coups et surtout même ce qui se passe dans le décors ralentie donc par exemple si un objet à des hélices, il tombe et évidement quand tu accélères, il se passe l'effet inverse, bref, je le dis comme je pense, c'est le meilleur Beat them all en 2D qui existe encore à ce jour.

Power Stone



Une licence sous-estimé de Capcom et pourtant, je trouves que c'est le meilleur jeux de combat qui existe (il y a peut-être un seul jeu qui peut rivaliser dans le registre jeux de combat à ses côtés : Soulcalibur), son seul défautl, c'est le contenu, mais pour le reste, ce jeu est absolument génial, le fait que tu peux te transformer (ce qui donne une dimension “stratégique” pour savoir si tu tentes d'avoir les trois rubis pour te transformer ou tu fais tout pour que l'autre ne puisse pas avoir les trois rubis), l’interaction avec le décor, tu peux pousser une table, rouler dessus, prendre la table dans les mains et la lancer, tu peux faire ça aussi avec des caisses, des poteaux (que tu peux utiliser pour t'appuyer pour frapper) ect et pour rajouter tu as des objets que tu peux ramasser des armes qui apparaissent de manière aléatoire et utiliser sur l'adversaire ou juste la jeter sur l'autre et pour finir les animations absolument parfaites des différents combattants. C'est du fun en barre.

Devil May Cry



Avant qu'il arrive la référence des jeux “gothique” étaient Castlevania, puis sort DMC est là capcom sort le grand jeu avec un des personnages les plus charismatique de l'histoire du jeux vidéo : Dante (virile sans pur autant avoir des “gros bras/cheveux court” à la Rambo, au contraire, c'est l'antithèse de cette représentation, il incarne l'élégance, de son apparence à sa façon de se déplacer). Chaque fois que je passais la manette à un pote, j'observais le même plaisir jouissif lors des combats). Quelques temps auparavant sortait sur le même support Onimusha, il y avait encore une certaine ligné technique de l'ère PS1 en mieux, avec DMC, nous étions définitivement passé à une nouvelle génération.

Ico



Quand j'ai vu la jaquette, déjà, elle me faisait de l'œil, je sentais que ce n'était pas un jeu comme les autres. J'ai commencé à jouer et là, j'ai réellement vu qu'il était hors norme, c'est pour moi ce jeu qui m'a démontré toute la différence d'approche avec la concurrence, car tout reposé sur l'environnement (visuel mais aussi auditive) et l'émotion, j'ai aimé la sensibilité et la force du personnage incarné autant que le personnage que je protégeais (tenir la main d'une personne que l'on veut protéger m'a semblé aussi “palpable.”). Jamais j'ai autant ressenti la notion de fragilité et c'est ça toute la force du jeu, le fait de faire quelque chose qui nous dépasse, surtout qu'il arrive à avoir une dimension tout autant intimiste que spectaculaire.

Dire que certains se demandent si le jeux vidéo est un art...

Bioshock



Un jeu d'une intelligence rare aussi bien dans le propos que dans le gameplay, les possibilités sont nombreuses (les différents pouvoirs sont excellemment trouvés.), ça plus grande force, c'est d'arriver à intégrer le scénario durant la campagne sans passer par moult cinématique, il reste un jeu vidéo et non un “film” vaguement “interactif".

The Legend of Zelda : Ocarina of Time



C'est le jeu d'aventure avec un grand A. J'oublierais jamais le trailer, la seule fois de ma vie ou j'ai eu des frissons et limite des larmes aux yeux à sa vision. L'idée que l'action se situe à deux époques temporelle différentes et qu'il y a la notion de nuit et de jour, le fait de faire du cheval, les différents temples et un combat final avec un boss charismatique, rien que ça, j'adore. Ce jeu démontre qu'un level design réussi fait de toi un développeur au-dessus de la mêlée, car passer de la 2D à la 3D, ça peut être casse-gueule, sauf si tu maîtrises les basses (Gameplay/level design), d'ailleurs ils ont encore taper très fort avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour les mêmes raisons.

Un Zelda permet quelque part de savoir ou on en est en terme de jeux vidéo.

Voici 10 jeux qui m'ont marqué, évidemment, j'aurais pu rajouter largement d'autres jeux, mais ceux-là, il y a eu avant et après à mes yeux.En fait, je m'aperçois par mes choix, que je suis imprégné de cinéma, mais que j'aime quand les jeux vidéo restent du jeux vidéo, ça veut dire d'assumer l'interactivité, faire ce que je ne peux pas faire avec un film, je pourrais dire la même chose avec les romans par l'exemple de Dune, bref, le jeux vidéo peut être un médium formidable quand il est utilisé intelligemment (pour l'anedocte, je vais rajouter un jeu, car on peut aussi faire la même chose avec l'histoire, je pense immédiatement à Shadow of rome sur PS2).