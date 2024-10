Star fox aventure



Mon deuxième jeu Gamecube, malgré son système de combat limité, reste l'un de mes jeux gamecube préférés. La musique, fox MC Cloud, les environnements. Bref j'ai passé du bon temps et je continue d'ailleurs.

F-Zero GX



Découverte de cette licence, et de son mode story impossible à finir. Voilà un jeu de course futuriste avec du challenge. Je pense qu'aujourd'hui que peu arriverai à le maîtriser sans passer des crises de nerfs. Un excellent jeux de course ...qui mériterait un mode en ligne....

The Legend of Zelda : The Wind Waker



La musique, l'histoire, les donjons et la découverte de ce monde platiste (9% des gens pensent que la terre est plate) à étais un océan d'oxygène pour moi. J'ai adoré voguer dans l'océan. Le seul petit regret, c'est qu'il n'y ai pas une ou plusieurs grandes îles....

Starfield



Le jeu est récent, OK. Mais, l'espace, la découverte des différentes colonies, du Bethesda.

J'attends la mise à jour pour me replonger dedans.

Fallout 4



Mon premier Fallout, mais l'ambiance poste-apocalypse nucléaire, en goût un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps. Les différentes fins proposent de voir les choses sous différents angles...

Battelfield 3



J'ai passé beaucoup de temps dessus, acheté en pack avec la ps3 slim, la guerre moderne, la conduite de différents véhicules, la map métro, c'est du grand Battelfield. ormis le 4, hardline, le 1, le 5, le 2042 on était tous mauvais. Découverte d'une licence mais dégoûté avec les autres opus....

Super Mario Galaxy



Les musiques et les niveaux dans l'espace. Du grand Mario, qui fait oublier l'étron qu'a été Mario sunshine. Avec du recul, c'est mon Mario préféré 3D.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom



Le meilleur zelda, juste devant Wind Waker, c'est simple BOTW n'est qu'une demo. La possibilité de faire des choses de différentes manières, la liberté....

Star Wars : Rebel Strike



Fan de Star wars, premier jeu Star wars que j'ai eu. Inutile de dire que les combats avec les vaisseaux dans l'univers de Star wars font le taf, surtout à l'époque, mais le jeu passe encore bien aujourd'hui.

Wario Land



Premier jeu Nintendo que j'ai eu, j'ai un affect élevé puisque c'est à partir de ce jeux, que j'ai commencé à découvrir le savoir faire de big N. Le jeu est quand même relativement long pour un jeu Gameboy.