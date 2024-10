Killer7



Si Quentin Tarantino avait fait un jeu ce serait celui-ci. J'ai découvert ce jeu vidéo dans un magazine à une époque où internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui où les informations des jeux n'étaient pas présenter des mois en avance ou via des leaks. J'ai tout de suite été happé par la direction artistique, l'univers et le gameplay, à savoir proposer un jeu sur rail de tir. Le gameplay était donc direct on savait à quoi s'attendre pas de fioriture avec des objets cachés des collectibles à attraper des chemins dans lesquels nous pourrions nous perdre, c’est de l’action directe. J’avais joué à la démo sur PS2 chez un ami et j'ai tout de suite été conquis par le rendu graphique, la maniabilité et ses ennemis avec ces rires bien spécifiques les Heaven Smile. Le scénario est dantesque, hyper riche, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs intrigues et sous-intrigues, mélangeant différents genres et je me souviens avoir beaucoup joué avec un un ami et la fin nous avait retourné, en tout cas la fin d'une des sous-histoires car malheureusement Killer7 ne représentait qu’1/3 de toute l'histoire et ça se voit l'histoire n'est pas finie à la fin du jeu et annonçait du du sublime.

Deadly Premonition



Cette fois c'est si David Lynch avait créé un jeu vidéo ce serait celui-ci. Graphiquement et techniquement loin d'être fou mais l'ambiance, l'univers, le scénario, les personnages sont une richesse folle et le gameplay t'implique fortement en tant que joueur dans ton enquête. Le jeu simule une vie normale où chaque personnage a son propre emploi du temps donc en fonction de ses routines quotidiennes et des différents horaires se trouver à différents endroits et être ou non disponible pour notre enquête. Enquête hyper prenante dans une ville où chaque personne est susceptible d'être le ou la meurtrière étant donné leurs apparences et comportements suspects.

Dans la manière dont est caractérisé le personnage principal on est obligé en tant que joueur d'être impliqué dans l'histoire et la fin je m'en souviens très bien je pense que c'est le jeu où j'ai été le plus impliqué dans la résolution finale. Aussi quand on prend sa voiture le héros de l'histoire nous raconte plein d'anecdotes sur le cinéma ce qui rappelle MGS et les diverses anecdotes qu'on peut entendre quand on échangeait avec Mei Ling ou autres lorsqu'on utilisait le codec.

Shadow of the Colossus



La poésie vidéoludique tout simplement ! Un gameplay original encore une fois, pas de paroles ou très peu, de la musique, des regards, une mise en scène épurée et efficace, des terres magnifiques et désolées, des géants majestueux et fragiles. Un jeu qui se ressent et dont les actes que nous faisons impacte le joueur s’il est un petit peu impliqué dans l'histoire. C'est un jeu vidéo tragique.

Death Stranding



Tout simplement le meilleur Open-World jamais créé qui exploite l'essence de l'Open-World à savoir se déplacer d'un point A à un point B. C'est du Kojima donc personnages, univers, histoire, ambiance, musiques, mise en scène tout est hyper bien travaillé. Leur moteur de jeux est à mon sens le plus beau moteur de jeux vidéo à l'heure actuelle. Ce concept d'un homme qui porte la vie, je n'ai jamais vu ça sans tomber dans de l'humour avec Schwarzy. J'ai plein d'images en tête de mes pérégrinations, plein de panoramas différents et magnifiques là où dans la plupart des autres OW aussi bien soit-il comme The Witcher 3 par exemple je n'ai que très peu de souvenirs. Ici chaque déplacement demande de faire attention à son environnement, ce gameplay de porter des objets et d'optimiser notre façon de porter ces objets qui vont impacter nos déplacements et donc la manière dont on interagit avec le terrain, la base du gameplay de se déplacer d'un point A à un point B rend l'OW, non pas comme un simple décor commet touuuus les JV, mais comme un personnage à part entière, un véritable obstacle. Raison pour laquelle on pourra construire des routes pour nous faciliter nos déplacements.

Mario Galaxy



Le meilleur jeu de plateforme 3D à l'heure actuelle pour moi. D'être dans l'espace sur des planètes sur lesquelles on peut s’y déplacer entièrement et faire le tour, jouer sur la gravité sphérique était génial. Couplé à tout ce qui fait le charme de Mario avec l’introduction d’Harmonie et des Luma, c’est un sans-faute.

Doom (1993)



Le père des FPS j'ai toujours un grand plaisir à y jouer ! L'ambiance est folle, le gameplay simple et tellement efficace, le design des niveaux génial, les décors qui me dérangent, ces ciels rouges de Mars, ces ennemis démoniaques qui pourraient bien sortir des enfers ^^ (pas comme les derniers Doom un peu cartoon) les musiques divines. Un vrai vrai plaisir de JV et le shotgun, classique pas le double, est une de mes armes préférées du jeu vidéo.

Heavy Rain



Encore une fois le gameplay est au cœur du jeu ça va faire rire certains mais oui il y a un gameplay c'est le gameplay de faire des choix, un enchaînement de choix qui peuvent amener à la mort de nos personnages et qui peuvent drastiquement changer le cours de l'histoire. La manière dont sont affichés les choix évoluent en fonction des situations notamment lorsque les personnages sont stressés, en danger, inquiet, les textes des choix sont brouillés, ils tremblent rendant leurs lectures plus compliquées et le temps de prise de décision est fortement raccourci, créant un sentiment d’urgence et d’inquiétude. « Mince j’ai pas eu le temps de choisir », «mince je me suis trompé dans mon choix » et surtout « J’espère avoir pris le bon choix ». J'ai été très impliqué dans l'évolution de tous mes personnages et dans la quête de retrouver son enfant kidnappé.

Oui le plot sur le meurtrier n’est pas ouf du tout mais je ne retiens pas ça.

The Talos Principle 2



A mon sens le meilleur jeu de réflexion avec des énigmes en 3D, spatiales, absolument géniales et grisantes, des décors sublimes, une ambiance reposante et mystique, des musiques envoûtantes. Et une histoire hyper travaillée et inspirante sur ce que pourrait être notre futur si nous créions des robots à notre image et où l’Homme a disparu suite aux problèmes climatiques.

Metal Gear Solid (PS1)



Quelle claque à l'époque et même aujourd'hui, avec son scénario mature, des personnages badass, une musique et encore une fois une ambiance dingue. Le principe des "histoires de boss" une fois qu'ils sont vaincus est une idée géniale, te permettant de mieux les connaître et de t'attacher à eux. Le doublage VF culte. Les stratégies différentes pour les combats de boss, brisant parfois le 4e mur. Le jeu se renouvelle dans ses idées et sa mise en scène. Et drôle de se trimballer avec un tel armement caché on ne sait où ^^' et de résister à des tirs d'obus de tank ^^.

Alundra



Je pense souvent à ce jeu qui m’envoûte avec son univers varié et sombre. Une excellente alternative à Zelda.

Ce qui m’importe c’est le gameplay et d’avoir une proposition de JV différenciante et maîtrisée dans son propos. J’ai dû joué à 1000 jeux, quasiment fait tous les plus connus mais je n’ai que 8 jeux, au genre différent, que je note 10/10, qui m’ont tellement touché qu’ils sont incontournables.Voilà pour mes jeux 10/10, mes jeux incontournables et parfaits à mes yeux.Pour terminer les 2 restants d’une longue liste de 9/10 (un peu plus de 100 jeux) je choisis :