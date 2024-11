Super Mario Bros







Ce n’est peut-être pas le premier jeu de plateforme à défilement horizontal, mais c’est assurément celui qui a démocratisé le genre. Tout dans ce jeu est parfait, même 40 ans après. Avec le temps, ce n'est plus mon épisode préféré — je préfère le 3, et surtout le World sur SNES, mais ce 1er opus reste celui par lequel tout a commencé, le jeu culte par excellence... et difficile de faire plus culte même ^^

Ghost Trick : Détective fantôme







Difficile de parler de ce jeu sans rien spoiler, je vais juste dire que niveau gameplay c'est un mix entre un point n click et un jeu d'aventure, découpé en chapitre distinct. Mais en plus de cela l'histoire est vraiment prenante et surprenante... Mais je ne vais pas en dire plus ^^

Kentucky Route Zero







Un OVNI vidéoludique en plusieurs actes : sur console, nous avons eu l'ensemble d'un coup, mais sur PC, le développement s'est étalé sur 7 ans entre le premier et le cinquième (et dernier) acte. Étant donné que les actes, avec leurs intermèdes, sont assez courts, l'attente a dû être particulièrement frustrante, tant l'histoire est captivante. Quant au style, il est difficile à définir : on pourrait dire que c’est principalement un "point-and-click", parfois proche du "visual novel" ou même d’un "livre dont vous êtes le héros." L'histoire est incroyable, un road trip étrange et onirique, avec une direction artistique magnifique, bien que la qualité varie selon les chapitres. Ne vous arrêtez pas au premier chapitre, qui est plutôt sobre et déroutant.

Chrono Trigger







Je pense que tout le monde connaît ce RPG, pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, je ne vais pas révéler l’un des aspects originaux de son gameplay (même si le titre en donne un indice...). Je dirai simplement que j’adore son ambiance mélancolique si unique, et c’est l’un des rares jeux qui m’a même fait rêver la nuit.

The Legend of Zelda: A Link to the Past







Ok, le titre cité n'est peut-être pas des plus originaux, mais pour moi, ce jeu est exceptionnel pour de nombreuses raisons. A l’époque, j'avais adoré Zelda 2 (je n'avais pas joué au premier), et passer directement à ce 3eme épisode a été une claque incroyable. L'exploration était enfin pleinement intégrée au jeu, la direction artistique et les graphismes étaient magnifiques (même pour notre époque), et tout le level design (carte et donjons) frôlait la perfection. D'ailleurs, à mes yeux, tous les autres Zelda suivant ne sont que des "remakes" de cet épisode fondateur.

Wonder Boy in Monster Land







J’adore cette licence, et j’en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Chaque épisode me séduit par son style unique, et ce côté un peu "chaotique" avec ses multiples épisodes, séries dérivées, portages, etc., contribue pour moi à son aura culte. Concernant le titre cité, je l’ai choisi plutôt qu’un autre (alors que beaucoup préfèrent "The Dragon’s Trap"), car c’est celui auquel j’ai le plus joué, que ce soit sur Master System ou en version arcade (notamment dans une salle de jeu à la Grande Motte, il y a tellement longtemps...) J’adore son mix entre plateforme et aventure.

Bioshock







J'adore tous les jeux (et DLC) de cette licence, mais le premier Bioshock a été une véritable claque à l'époque, encore plus que les deux Half-Life (que j'ai vraiment appréciés et failli inclure dans mon top 10). Ce style de FPS, plus subtil et presque survival, avec un scénario travaillé et une ambiance oppressante rendue encore plus marquante par ce lieu englouti sous les eaux, m’a profondément marqué. Graphiquement, c’était impressionnant, et la direction artistique "rétro" était magnifique, aussi bien visuellement que sur le plan sonore. A noter que je n'avais pas joué aux System Shock, et que les FPS "aventure" comme celui-ci étaient encore rares sur console à l'époque.

Tombi!







Un mélange de plateforme, d’aventure, une touche de RPG, et un level design qui rappelle un peu le style "Metroidvania". Ce jeu m’a vraiment marqué à l’époque, comme beaucoup de ceux qui y ont joué. J’avais déjà pris une claque rien qu’avec la démo dans un numéro du PlayStation Magazine. Pour moi, ce titre figure clairement dans le top 5 de la PlayStation.

Metroid







Je ne vais pas m'attarder sur ce jeu que tout le monde connaît, tout comme Super Mario Bros, qui est un titre emblématique qui a lancé un genre. Même si avec le recul, d'autres jeux du même genre ont su surpasser celui-ci. Cependant, à l'époque, quelle claque ! L'exploration par étapes, avec des zones qui se débloquent, était incroyablement addictive. A chaque avancée, j'avais toujours envie de découvrir un peu plus...

Silent Hill







J'hésitais entre ce jeu et Metal Gear Solid (je sais, c'est un peu différent, mais le top est limité à 10). Je préfère également le 2eme opus (qui, au fond, est un peu comme un "remake" du premier, j'exagère un peu, mais bon), et c’est le premier qui a lancé la franchise donc je vais citer celui-là. A l'époque, j'avais tellement adoré ce jeu et sa suite pour son ambiance glauque et oppressante, beaucoup plus flippante et malsaine que les jeux "bourrins" comme Resident Evil (que j'apprécie, mais moins que Silent Hill).