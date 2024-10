10 / Freelancer



Alors ici dans le même genre qu'Ace Combat ou Half Life ce fut une claque pour moi, l'univers (c'est une suite à Starlancer) m'impressionna beaucoup à l'époque étant fan d'astronomie et de cosmologie en général me balader de planète en planète par des grosses portes des étoiles situés dans l'espace (fan de Stargate également) c'était banco. Le scénario était pas mal même si la fin me laisse quand même perplexe. Néanmoins ce jeu est incontournable si on veut s'essayer à jeu d'action aventure spatiale. Car un peu comme dans la même veine que MechWarrior on peut avoir pas mal de customisation pour son vaisseau.

09 / Mechwarrior 4 Vengeance



Voilà un titre singulier qui me marqua profondément à l'époque. Pour ma part j'ai adoré la multitude de Mecha qu'on pouvais contrôler mais surtout personnaliser. Ensuite son histoire avec ses cinématiques avec vrais acteur je trouvais pour l'époque vraiment ça pas mal du tout.

08 / Age of Empire II : The Age of King



Que dire simplement l'entrée qui fut important pour moi sur l'univers de STR et le fait que ce jeu soit toujours joué aujourd'hui avec un toute nouvelle définitive édition parle pour lui même. Wololo.

07 / Sonic 3 & Knuckles



Comment ne pas parler d'incontournable sans cité ce grandiose Sonic 3 & Knuckles quand les deux jeux s'emboite grâce à lock on système de la Megadrive (Genesis) ce jeu est peak jeu Sonic et 3 personnages différents passages pouvant être emprunté et même la musique est peak car on a certaines OST qui dispose de la direction artistique de Michael Jackson. Pour ma part on a rarement fait meilleur Sonic que depuis Sonic Mania voilà je l'ai dit.

06 / Ace Combat Zero : The Belkan War



Déjà fan de la franchise depuis Ace Combat 2 quand ce jeu tombe c'est une sorte de coup de masse que je me prend. Entre l'histoire prenante avec Belka et ton ailier Lieutenant Larry Foulke "Pixy" (Yo Buddy) et l'OST ce jeu fut une dinguerie et pure peak pour la franchise qu'est Ace Combat bien plus qu'Ace Combat 5 pour moi. En plus au niveau histoire celui général de Strangereal (nom fictif de l'univers Ace Combat) cet opus est très important les gens qui ont joués au jeu savent.

05/ Assassin's Creed II



Si le premier jeu fut un régale le second à magnifier la formule c'est un peu le cas Terminator 1 vs Terminator 2 et bien ici Assassin's Creed II est une master classe avec un protagoniste au petit oignon l'Italie de la renaissance et tout le mystère avec les Borgia parfait. Ce jeu a en plus eu deux spin off avec Révélation et Brotherhood c'est pour dire. Resquiescat in Pace

04 / Final Fantasy VII



Ce jeu c'est mon introduction à l'univers du RPG est également ma madeleine de Proust car il est synonyme de partie avec mes frères de challenge contre des boss toujours plus dingue et enfin moi tombant amoureux d'un univers extra. Comment ne pas être émerveillé par la cité de Midgar et ses réacteurs de Mako, de voir la cité des anciens avec ses couleurs et enfin le casting complet du jeu et son méchant légendaire Sephiroth qui reste dans mon cœur le méchant le plus Badass du jeu vidéo. Enfin c'est le FF ayant eu le plus de Spin Off si je ne m'abuse sans parler de Remake et Rebirth. Bref je kiffe cet univers et c'est pour moi un incontournable.

03 / Half Life



Alors loin de renier l'importance de Doom il restera toujours l'édificateur du genre. Il en reste pas moins que le jeu qui a donné les lettres de noblesse à ce genre est Half Life, la claque que je me suis pris quand j'ai pu jouer à ce jeu ses spin off et sa suite resterons à jamais marqué dans les limbes de ma mémoire.

02 / Cyberpunk 2077



Alors je crois qu'en jeu vraiment récent car on va pas ce mentir jusqu'à maintenant mes jeux de mon top 10 étaient plus ou moins vieux. Cyberpunk 2077 s'assoient là, son univers et ses personnages mon donné un baffe grandiose son ost et son histoire à choix multiple c'était comme si je lisais un livre dont on est le héro. PURE CINÉMA comme dirait Scorsese lol pour ce jeu. Ce jeu te prend au tripe car peut importe la fin que tu prend au final c'est la ville Night City qui gagne car l'univers bouffe ta vie et tout les personnages de cet univers tu gagne jamais vraiment c'est dystopique c'est triste c'est mélancolique. Bonus pour l'apparition de Keanu Reeves dans le jeu et de Idris Elba épique bordel et leurs personnages les deux sont bien amoché par l'existence bordel encore. C'est clair tu as envie de sauver pas mal de gens dans ce jeu mais ce jeu fait tout pour te dire VA TE FAIRE FOUTRE tu peux pas. Mention spécial pour la voiture Quadra Turbo-R V-Tech j'ai envie d'avoir la voiture dans la vrai vie.

01/ Star Citizen



Alors ce dernier est intéressant, car bien qu'il soit accessible est à techniquement pas encore était sorti de manière officiel. On peut déjà y jouer et participer à l'aventure de son développement. Autre chose intéressant je n'y ai pas encore joué que cela soit à son état actuelle ou ultérieur. Hors je pense que quand ce jeu sera complet et sorti il sera un incontournable rien que les vidéos que je vois me donne baffe après baffe. J'y crois et je suis sûr à 100% que ce jeu va être une tuerie stellaire quand il sera à 100% sorti et complet. Puis je dirais enfin que ce jeu représente aussi mon jeu vidéo idéal (relisez mon choix avec Freelancer et vous comprendrez pourquoi)

Top 10 incontournable du jeu vidéo. Alors c'est pas vraiment dans l'ordre. Mon top 10 en gros ils sont tous plus ou moins premier dans mon cœur. Précise le quand tu fera mon poste lol et corrige également mes fautes d'orthographes et de grammaires aussi XD. Pour ma part ce sont des incontournables soit par rapport à l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo dans son entier ou incontournable pour leur franchise/genre respectif. Je parle donc de jeu ayant eu un impact considérable soit sur le jeu vidéo soit dans leur communauté. Et bien évidement des incontournables qui ont des notes hautes entre 08/10 ou 10/10.