The Legend Of Zelda: Link's Awakening DX



Mon premier jeu vidéo... que j'ai abandonné car j'étais trop jeune et que je ne comprenais pas encore la grammaire du media. Environ un an plus tard, après avoir fini Mario Land, j'y suis retourné et ce fut une claque.

Une grande aventure mélancolique sur une île mignonne à l'ambiance mystérieuse. Des gadgets et armes amusantes, des énigmes et personnages amusants et touchants... Je pense que certains de mes gouts actuels sont liés à ce jeu.





Escape From Monkey Island



Ce ne fut pas mon premier "point & click". Le mal aimé de la licence qui est pourtant pour moi l'un des meilleurs malgré sont style graphique vieillissant.

Je trouve la musique, le doublage et l'écriture des dialogues de la licence Monkey Island et plus particulièrement de celui-ci, si riches et mémorables! Des anachronismes, des énigmes qui sont à la fois tiré par les cheveux mais crédibles et en accord avec la logique de cet univers.

Un Australien surdoué au duel d'insultes au sabre et qui déteste les Pirates, arrive dans les Caraïbes pour racheter la plupart des habitations et lieux publiques dans le but de transformer les pirates et leur folklore en lieux touristiques. Pendant ce temps un homme politique bien étrange prépare sa campagne électorale pour devenir gouverneur à la place de Elaine, alors que tous les habitants de l'île pense qu'elle et Guybrush, sont mort en mer pendant leur lune de miel.

Le setting en plus d'être malin dans la continuité du lore de la licence, offre plein de moments géniaux, assez uniques dans le jeu vidéo. Bref j'espère que certains essaieront, il est en Français sur GOG pour pas cher.





Ratchet & Clank 2



Les anciens qui ont suivi la licence dès ses premiers épisodes sur PS2, ont souvent le premier jeu ou le troisième en épisode préféré. Personnellement c'est celui-ci. Ce fut une telle évolution grandiose pour la franchise, ça a vraiment défini la suite de la licence.

Les armes qui évoluent plusieurs fois, qui ont seconde forme plus puissante, qui peuvent obtenir des upgrades comme l'acide ou la brulure. Des phases de shoot libres en Vaisseau. L'arrivée des arènes dans la série, avec énormément de bonnes idée dans les vagues d’ennemis, les différents défis ou les boss!

L'arrivée des armures et du gain de nanotechs via des niveaux. L'humour et la critique parodique sur les ventes d'armes, la puissance des méga entreprises, de la célébrité, etc... Des musiques qui gardent leur identité tout en se tournant vers quelque chose de plus épique, mystérieux et militaire. Des niveaux (lunes) sphériques impressionnant pour l'époque, le retour de Clank Géant, des planètes ouvertes avec de l'exploration, des courses à Moto futuristes, etc...





Kingdom Hearts 2



L'un des plus grand jeux de l'histoire pour moi. Avec des combats si épiques, si inspirant, si funs, si variés. Les musiques magistrales de Yoko Shimomura évidemment, une histoire et des personnages qui m'ont marquée à vie par leur magie et cette mélancolie palpable dans tous le jeu.

Les personnages Disney et originaux ainsi que leur relation avec Sora sont si sincères et complémentaires. La licence Kingdom Hearts prend une autre ampleur ici. Sora qui a grandi, qui possède une palette d'émotions plus large, tout en restant lui même. Je me souviens de la claque incroyable que j'ai ressentit durant ce passage, la complicité entre Donald, Dingo et Sora, le combat contre Demyx, la fausse mort de Dingo, plusieurs combats aux côtés de Cloud, Squall ou Tifa, 1000 sans-cœurs à affronter seul, Sora qui s'agenouille ensuite devant l’ennemi en lui implorant de le conduire à Kairi et Maléfique qui sauve le trio en plein dans le doute.

Un enchainement de séquences inoubliables pour moi plus de 20 ans plus tard. Et que dire sur cet opening magnifique, qui se permet même le luxe de laisser des messages secrets chantés quand on le passe à l'envers. Je pense qu'avec le temps, on a oublié à qu'elle point la licence Kingdom Hearts est un monument du jeu vidéo et de l'action RPG. Tous les jeux de cette série sont parmi les meilleurs jeux de la PS2, de la GBA, de la PSP, la DS et de la 3DS... on ne pourra jamais lui enlevé ça et même si Kingdom Hearts 3 a déçu beaucoup de monde à raison.





Bloodborne



C'est mon premier Souls que j'ai vraiment commencé ET fini. Et l'une de mes plus grande expérience vidéoludique. L'ambiance sombre, mélancolique et triste du rêve du chasseur me hante encore presque dix ans plus tard. Rien que d'entendre la voix réconfortante de la poupée m'accueillant me donne encore des frissons aujourd'hui. La sensation procurer par le fait d'errer dans les rues mourantes de Yarnham, sur les terrains difficiles des cauchemars, forêts et villes que l'on peut traverser.

Cette sensation que les dieux obscurs des mythes Lovecraftiens chantent et hurlent durant nos combats acharnés contre les chasseurs, les bêtes et ces êtres cosmiques difformes. Ce level-design exemplaire, cette sensation qu'à mesure qu'on en sait plus sur ce monde, moins on le comprend. D'être à la fois plus conscient de ce qui nous entoure et de sombrer de le désespoir peu à peu à travers la difficulté grandissante du jeu ou des lieux de plus en plus cachés et cauchemardesques. Que ce soit les requins humanoïdes du village de pécheur, le porc des égouts de Yarnham, les serpents des bois Interdits ou les lanternes hivernal de la Frontière des Cauchemars, le bestiaire m'a profondément marqué. Un des plus grands jeux Playstation et FromSoftware, impossible pour Sony d'oublier cette licence non... NON ??





Persona 5 Royal



Chaque personne a un Persona préféré. L'attachement que je ressens pour ces personnages, pour les souffrances et injustices qu'ils ont subit, leur volonté de ce battre contre une société corrompue jusqu'à la moelle et de se libérer.

Les confidents comme Sojiro, Takemi, Sae, Maruki, Yoshizawa, Akechi, le flow incroyable des combats, cette volonté de pousser la formule à son meilleur avec des twists dans le scénario mais également dans les propres mécaniques liées à la série, les palaces... toute cette mélancolie des rues de tokyo, du café Leblanc, des jours de pluies, de certains palaces, etc...

Et bien sur les musiques mémorables et poignantes qui m'ont donné gout au Jazz entre autres et qui racontent des choses même quand elles n'ont pas de paroles... comme "The Days When My Mother Was There" ou l'on peut ressentir toute la mélancolie et le côté espiègle de Futaba et qui mélange à la fois les souvenirs heureux et les souffrances horribles vécues par cette jeune fille...

Et bien sur ce endgame incroyable qui frappe encore plus fort que la fin du jeu principal... Bonne chance pour Persona 6, les attentes sont très grandes.





Baldur's Gate III



Bon je ne vais pas y aller par quatre chemins, Baldur's Gate 3 est pour moi l'un de jeux les plus ambitieux, cohérent, abouties et tout simplement bon de l'histoire du jeu vidéo. J'ai fais un test l'an dernier pour les détails https://www.gamekyo.com/blog_article471674.html si vous le souhaitez. Les personnages sont si attachants, le doublage incroyable, les impossibilités énormes... bref Shadowheart et Karlach dans mon cœur.





Dark Chronicle



Ce jeu incroyable est arrivé entre mes mains de très jeune collégien avant même Kingdom Hearts 2. Une aventure magnifique avec un vrai challenge, un monde et des personnages fascinants pour le jeune moi. La reconstruction des villages, le fait de recruter des villageois de ta ville d'origine pour qu'il te donnent des bonus dans les donjons de chaque zones du monde, les mettre dans nos villages pour reconstruire et voyager dans le futur détruit par le grande méchant. Pouvoir se transformer en monstre, contrôler un robot, jouer au golf, pêcher, prendre en photos tous les objets durant notre voyage pour construire des armes, objets et autres équipements...

Découvrir toutes les petites intrigues tristement touchantes des habitants de ce monde. Un jeu également bien corsé avec un rythme des combats qui sont pour moi la raison de pourquoi j'aime autant les Souls aujourd'hui je pense. Avec des attaques différentes en fonction des armes. Et bien sur les musiques du fantastique Tomohito Nishiura ! Une grande aventure ambitieuse de la PS2 et la disparition de la licence m'attriste fortement.





Pokemon Or & Argent



Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus. Une excellente évolution de la licence, des paysages avec des tons qui me parlent plus et qui sont plus variés, un post game qui débloque la map de la première génération, l'arrivée des Shiny, deux nouveaux types, Johto possède une ambiance plus mystérieuse et envoutante pour moi. Bref mon Pokémon préféré même si je joue depuis la première gen.





God of War 3



Fascinant par sa violence, ses graphismes, sa musique, ses combats, son gigantisme, la conclusion du magnifique trilogie. Comme pour Kratos j'emploierai peu de mots, ce jeue est globalement cette licence est une grande aventure à suivre.





The Legend of Zelda : Wind Waker



Une aventure unique, dans la licence Zelda, la direction artistique visuelle, sonore et musicale, le sens du voyage, l'angle des combats, l'utilisation des armes et gadgets, les musiques magistrales... l'un des meilleurs Zelda même si beaucoup de Zelda sont parmi les meilleurs Zelda.