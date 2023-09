Tests / Mode Photo









Ayant rejoint l'univers de Donjons et Dragons depuis quelques années en faisant du jeu de rôle sur table, en voyant des Streameurs Twitch lancer des campagnes comme Alphacast en France et Critical Rôle aux US, ou encore en regardant des films et séries d'animation (Vox Machina, l'Honneur des Voleurs, etc.…), je ne connaissais pourtant pas spécialement le vaste lore de cet univers, seulement quelques mécaniques, races récurrentes dans la fantaisie occidentale et noms de personnages et divinités récurrents importants.



Donc n’ayez craintes, dans Baldur’s Gate III il y a parfois du Name Dropping mais jamais dans le but de faire un clin d’œil gras au joueur expérimenté et embrouillant l’esprit du néophyte… cela servira de fusil de tchekhov ou simplement de référence arrivant naturellement dans cet univers.

Si vous n’avez pas la référence ce n’est pas grave.



J’avais peur, une fois en jeu, d’être allergique à l’interface et au système de combat au tour par tour… mais une fois les mains dessus, Baldur’s Gate 3 me l’a vendu avec succès et progressivement, ce qui m’a surpris à de nombreux moments.







Synopsis : L’aventure commence alors que vous vous retrouvez emprisonner dans une capsule à bord d’un vaisseau immense. Vous avez visiblement été enlevé par des créatures à l’allure de poulpes humanoïde nommés Illithid. Ces derniers semblent avoir fait des expériences sur votre corps et vous ont introduit une de leurs larves dans votre boîte crânienne vous transformant potentiellement en l’un d’entre eux après quelques temps. En vous échappant de cette prison, vous découvrez que plusieurs personnes venant de plans différents et aux objectifs importants ont reçu le même traitement que vous. Il faudra alors faire route ensemble ou séparément à travers le monde pour remplir vos objectifs communs qui semblent tous converger à la Porte de Baldur… l’un d’eux étant de trouver un moyen de vous débarrassez de cette larve dans votre tête. À moins bien sûr que vous ne souhaitiez perdre votre apparence actuelle ou pire… votre esprit. Malheureusement, c’est loin d’être votre seul souci puisqu’un mal touchant le monde de Faerûn menace l’existence de toutes formes de vie en place.







Le dernier bébé de Larian Studios est une aventure magnifique, dantesque, drôle, émouvante. Un jeu si vaste et généreux, si bien pensé, écrit et développé de manière humble avec beaucoup de cœur.



Toujours très sincère qui jamais ne vous fera la morale sur vos choix ou les messages qu’il veut faire passer. Des personnages seront avec ou contre vous sauf si vous parvenez à les convaincre, si vous en avez l’occasion. Votre aventure peut réellement changer en fonction de vos choix mais pas uniquement dans les dialogues, si vous choisissez de passer à côté d’un PNJ à première vue sans intérêt, en l’ignorant, il est possible que vous manquiez là une occasion de créer une relation avec quelqu’un qui aurait pu vous aider plusieurs dizaines d’heure plus tard. Vous pouvez décider d’être cruel avec les PNJ, d’être bienveillant, d’être agressifs, d’être moqueur, d’être bref…



Le jeu atteint l’excellence dans son exploration. Que ce soit pour trouver de la nourriture pour votre camp, trouver des bons équipements, des potions ou parchemins de sorts, des PNJ à aider ou tuer, des lieux ou objets clés qui pourraient vous servir plus tard dans une discussion… et il y a toujours ce côté aléatoire ou certaines choses pourront être manquée car votre personnage n’aura pas réussi son jet de perception, certaines choses pourront-être ratée dans une discussion si votre personnage rate un jet de Charisme, de Sagesse ou de Perspicacité… à vous d’utiliser les bons personnages en fonction des situations et dialogues, puis de mettre toutes vos chances de vos côtés via des sorts. Dans tous les cas cette part d’aléatoire ajoute de la richesse à la re-jouabilité du titre.



L’exploration s’étend jusqu’aux dialogues ou il faut découvrir les personnalités et envie de vos alliés, ce qu’ils approuvent ou désapprouvent, découvrir leurs passés tragiques que vous pouvez arranger ou non.



.



Vous pouvez créer des liens d’amitié forts, une romance à deux ou plus. Les synergies vont bien au-delà des combats. Et ce n’est pas parce qu’un personnage désapprouve ouvertement un de vos choix, qu’il vous sera hostile tout de suite, au contraire, discuter avec lui sur votre décision peut permettre de changer sa perception et ses objectifs progressivement.

Vous pouvez même tuer et looter un personnage important juste parce que vous n’avez pas aimé une chose qu’il vous à dit lors de votre rencontre. C’est alors un pan entier du jeu qui peut potentiellement se fermer mais tout un autre qui s’ouvre et que vous n’auriez peut-être pas découvert si vous aviez fait de ce personnage votre allié. Vous pouvez essayer de sauver tout le monde ou alors être totalement du côté des méchants. Vous pouvez faire croire à un personnage que vous souhaitez l’aider pour finalement le trahir sans hésitation au moment ou il croyait être en confiance avec vous.

Ce jeu sait aussi bien récompenser votre bonté que votre cruauté. Certains choix cruels vous mettront de nombreux personnages à dos mais c’est tout le principe d’être un méchant, non ?

Néanmoins, attention si vous ne choisissez pas clairement votre façon d’être et votre camp, vous pourriez bien vous mettre le monde entier à dos.



. .



Les combats sont d'une richesse qui fait honneur au jeu de rôle sur table dont l'univers du jeu est issu. Il faudra trouver la bonne synergie entre vos personnages, leurs capacités de terrain, vos sorts, vos armes au corps à corps ou à distance, vos objets à jeter sur l’ennemi, l’environnement, les parchemins de sorts ou même votre furtivité si vous souhaitez une autre approche du combat pour prendre l’avantage… ou pour l’éviter tout simplement si possible.



Plusieurs situations dans le jeu peuvent être conclus de manière bien différente, par la ruse, via le dialogue ou par le combat… parfois un mélange des trois !



. .



Pour finir sur cette partie, parlons du rendu visuel global et du son. Le jeu est magnifique avec de beaux décors détaillés, des modèles de personnages très bien rendus, chaque objets à une vraie présence dans le jeu qu’il soit utile ou non, les effets visuels naturels ou magiques, les lumières, les icônes de sorts et de capacités… Puis une synchronisation labiale absolument impeccable malgré les dizaines de milliers de lignes de dialogue (voir plus). Certes la mise en scène est parfois plan plan vu le nombre de dialogues mais le voice acting étant si bon et le lipsync impeccable, le moindre dialogue est crédible et vivant. La musique est magnifique et pour moi, présentée comme dans un bon RPG Japonais à l’ancienne, j’entends par là qu’elle est utilisée au bon moment, varie en fonction des lieux et situations, elle est pensée pour un jeu vidéo malgré les moments scénarisés et est ré-utilisée pour qu’on puisse l’apprécier plus d’une fois. Le Sound Design est une réussite totale, des environnements aux personnages, ainsi que CHAQUE objet dans le jeu qu’on peut déplacer sur différentes surfaces jusqu’aux bruits de frottements des différents types de vêtements.



. .



Points positifs

Points négatifs

Conclusion

- L'exploration incroyablement addictive, récompensant toujours votre curiosité en combat, en dialogue ou lors de vos déplacements à travers le monde de Faerûn.- Des donjons et puzzles qui ont le gout de l’aventure.- Des mécaniques cachées extrêmement satisfaisantes à découvrir.- Un système de combat si profond et vaste.- Excellente variété des menaces et situations.- Plusieurs personnages et alliés très attachants, qui sont bien exploités et développés, aux conclusions multiples et touchantes.- Un système de relation entre les personnages qui renforce l'immersion.- Le chemin des quêtes de ShadowHeart, Karlach et Astarion que j'ai empruntés ont amenés à des dénouements si poignants et satisfaisants.- Une excellente direction des acteurs avec une synchronisation labiale exemplaire.- Musiques envoutantes et mémorables.- Sound Design si satisfaisant et détaillé.- Une narration par l’environnement également la bienvenue.- Rendu global magnifique, cohérent à chaque instant, avec un souci du détails admirable.- Des choix de dialogues variés vous offrant des approches sérieuses, agressives, amicales ou même troll. Choix qui ont de réelles incidences sur l’histoire et vos relations avec vos compagnons.- Une histoire accessible autant aux néophytes de D&D qu’aux habitués. Histoire à l'écriture équilibrée entre l'épique, le drame, l'humoristique et les moments plus légers. Et tout ça malgré les conséquences et dénouements des quêtes des personnages et de l’histoire principale qui sont très nombreux !- Un mode coopératif à quatre si bien pensé.- Une durée de vie colossale et une re-jouabilité rarement vue.- La ville du 3ème acte assez (volontairement ?) étouffante par ses très nombreuses quêtes importantes, personnages et conflits centraux.- Visuellement artistiquement terne pendant et après l'affrontement final.- Quelques bugs et incohérences dans les dialogues durant le dernier acte, qui seront présent en fonction de vos choix.- Une quête annexe Soft Lock depuis l’acte 1 avec l'impossibilité de parler au personnage pour finir sa quête. Pas obligatoire mais frustrant surtout quand le personnage revient au 3ème acte toujours bloqué.- Une encyclopédie des personnages, événements et lieux à la FFXVI n’auraient pas été de refus.- La conclusion de l'histoire et des relations entre les personnages sont vite expédiés après le combat final c'est vraiment dommage.