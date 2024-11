The Legend of Zelda: A Link to the Past







Le jeu que j’ai le plus rejoué au cours de ma vie. Pour moi, il reste le meilleur, même si j’adore presque tous les épisodes de la série.

Final Fantasy VI







Le premier jeu où j’ai ressenti de fortes émotions en jouant. J’étais encore assez jeune à l’époque et totalement captivé.

Xenogears







Un scénario riche, un RPG profond, des personnages marquants – tout ce que je préfère dans un jeu vidéo.

Heroes of Might and Magic III







Des heures passées avec des amis en mode "hot seat" autour du même écran. Le jeu est simple, mais il a laissé des souvenirs inoubliables de nuits blanches partagées.

Super Mario World







Peut-être pour des raisons nostalgiques, mais cet épisode reste mon favori et le fondement d’une série que je continue de suivre avec passion.

Starcraft II







Un univers immersif et une stratégie complexe – il faut presque trente doigts par main, comme un pro coréen, pour tout maîtriser. Fabuleux !

Shenmue II







L’univers, l’ambiance, l’histoire… Je préfère oublier la suite, mais ce deuxième opus est inoubliable.

Xenoblade Chronicles







Le renouveau du RPG comme je l’aime, à un moment où je n’en attendais plus autant. Et en plus, développé par une firme que j’apprécie particulièrement.

The Last of Us Part II







Je ne pensais pas qu’un jeu moderne pourrait encore autant me surprendre. Naughty Dog est vraiment un studio à part.

Shadow Hearts







Une série incroyable, malheureusement trop méconnue. J’avais espéré une renaissance grâce à Kickstarter, mais aux dernières nouvelles, ça semble compromis…

Voici mes 10 jeux favoris. J’ai souvent choisi un seul jeu par série, ce qui n’a pas été facile, car on pourrait parfois mentionner toute une série au lieu d’un jeu précis…