1. Super Mario Bros.







C'est celui qui a mis le pied à l'étrier de tant de joueurs dont moi.

2. Super Metroïd







Savoir instaurer une ambiance oppressante sur une console 16 bits de cette manière, c'était pour moi du génie.

3. Chrono Trigger







Une durée de vie hallucinante, tant d'embranchements et un trio de folie pour un RPG de légende.

4. Castlevania Symphony of the Night







Celui qui instaurera mon genre préféré dans la saga, et qui ne sera rattrapé que plus tard, par Aria of Sorrow.

5. Final Fantasy VII







Mon 3ème RPG sur PSone, et celui qui me retiendra de nombreuses heures encore aujourd'hui.

6. Metal Gear Solid







Le cinéma dans les mains, un scénario complexe avec des rebondissements et des révélations qui nous ont tenus en haleine sur des années.

7. Legend of Zelda Ocarina of Time







L'arrivée de la 3D sur cette saga a tout explosé, tout était meilleur, tout était plus grandiose.

8. Silent Hill 2







la frousse à l'état pur, mais par parce qu'il y'avait des monstres a chaque coin brumeux....mais de par la psychologie déficiente d'un humain.

9. Street Fighter 3 third strike







On ne présente plus SF, et pour moi, cette version était juste parfaite, de par son animation, sa vitesse, ses ziks.

10. Shadow of the colossus







Jamais je n'aurais pensé faire réfléchir le joueur de cette façon, a lui faire trouver un chemin sur un boss.