1- Suikoden II







Son histoire tout simplement avec ses multiples personnages (alliés comme ennemis) ayant des motivations et des buts sans oublier les retournements de situations. Son chara design, son ost fabuleuse, le principe de la saga (108 étoiles, une armée, le QG,...). Surtout, ça fait du bien d'avoir un rpg ou ce n'est pas qu'une poignée de personnes qui sauve le monde.

2- Suikoden V







Exactement la même chose que pour le II, pas besoin d'en ajouter plus si ce n'est que son opening surpasse celui du II qui était déjà magnifique à l'époque. De toute façon, tous les opening de la série sont top. Je lui reproche d'être un peu trop simple.

3- Shadows Hearts Covenant







Une perle pour son histoire, ses personnages excellent et travaillés, son système de combat, une ost particulière mais j'ai adoré, des cinématiques qui font jeux égal avec Squaresoft à l'époque et une très belle fin.

4- Death Stranding







Un ovni et j'ai adoré chaque secondes. Enfin un jeu qui donne une vraie utilité scénaristique et utilitaires aux quêtes fedex. Ensuite; l'histoire très bonne. De très bons acteurs (mention spéciale à Heartman alias Nicolas Winding Refn) et Mads Mikkelsen, quelle classe. Sans oublier son aspect communautaire avec l'entraide asynchrone.

5- Red Dead Redemption 2







Le 1er était une master class mais le second va beaucoup plus loin. Un Arthur Morgan de plus en plus attachant (comme une partie du casting même Dutch d'une certaine manière) malgré qu'il soit un hors la loi. Même si la finalité de l'histoire n'est pas très surprenante (quoique), c'est tout le cheminement qui amène à cette fin que j'ai vraiment aimé avec une vrai quête de rédemption. Un jeu lent qui n'est pas comme la majorité des jeux c'est à dire qu'on ne contrôle pas un ninja de 20 kilos et cela permet d'admirer les panoramas sublimes ainsi que la vie locale et les évènements aléatoires. Et l'ost, bon sang qu'elle est sublime surtout les thèmes.

6- Ys VIII Lavrimosa of Dana







Mon dernier contact avec la série Ys était... sur Master System lol. J'ai profité qu'ils soit gratuit sur le PS+ pour le tester et bon sang, je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Même s'il n'est pas dans le top techniquement, il a d'autres qualités comme le système de combat, son histoire (même si elle devient vraiment intéressante à la moitié du jeu) et une pu**** d'ost que j'écoute très souvent. L'un de mes rpg coup de cœur de la PS4.

7- Nier Automata







Je ne pense pas que ce soit utile de dire pourquoi puisqu'on en à parler et reparler mais en vrac, ses personnages, son histoire, son ost, son ambiance et ses fins. C'est aussi l'un de mes coups de cœur de la PS4.

8- Drakengard 2







Je vais sûrement en surprendre plus d'un car il est considéré un peu comme un vilain petit canard et en plus, il n'est pas canon dans le lore de Nier mais j'ai beaucoup aimé l'histoire surtout les révélations à la fin ou plutôt les fins. Un jeune Nowé qui se révèle être bien plus qu'on ne le pense et son lien très particulier avec Legna, son dragon.

9- Phantasy Star IV







Je devrais plutôt dire la série (Master System et Megadrive). J'ai un affect particulier avec cette série car PS1 a été mon tous premier rpg mais le IV est le meilleur selon moi. Etant petit à l'époque, je n'ai pas tout compris du scénario de la série mais c'est une série de cœur venant de ma jeunesse.

10- Shining Force 2







Dans la même veine que la série Phantasy Star, Shining Force fut ma première série de rpg tactique et j'ai vraiment accroché au second épisode. Je l'ai fait et refait sans me lasser. J'adorais son chara design, son système de combat simple mais efficace et son ost superbe.