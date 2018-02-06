Si tu aimes, tu casque...
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Casque VR
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name : Casque VR
title : Si tu aimes, tu casque...
screen name : cvr
url : http://www.gamekyo.com/group/cvr
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/02/2018
last update : 08/15/2026
description : Un groupe qui parlera des jeux qui utilisent les casques VR (Réalité virtuelle).
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[PSVR2] Omega Pilot Evolution / Lancement




Éditeur : Funtech Publishing
Développeur : Funtech Publishing
Genre : Course
Disponible sur PSVR2
Prévu sur MetaQuest/SteamVR
Date de sortie : 27 Aout 2026 (MetaQuest)
Automne 2026 (SteamVr/Pico)
Langues : Allemand/Anglais/Chinois/Coréen/Espagnol/Français/Italien/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Ukrainien.

Une course futuriste à grande vitesse qui repousse les limites du vol antigravitationnel.
Prenez le contrôle de vaisseaux antigravité de pointe et maîtrisez le pilotage de précision sur des circuits dynamiques conçus pour la vitesse extrême, le contrôle serré et les manœuvres basées sur les compétences.


Site de Sony
https://www.youtube.com/watch?v=P34vqUqU0SE
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    posted the 08/15/2026 at 07:10 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    altendorf posted the 08/15/2026 at 07:12 PM
    Rendez moi Wipeout....
    metroidvania posted the 08/15/2026 at 08:32 PM
    altendorf tellement
    epicurien posted the 08/15/2026 at 08:38 PM
    Wipeout Omega collection était le meilleur jeu du PSVR1 (et peut être mon jeu préféré all time en VR), ca donne envie de chialer qu'il ait jamais eu d'update sur PSVR2 !
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