Éditeur : Funtech Publishing
Développeur : Funtech Publishing
Genre : Course
Disponible sur PSVR2
Prévu sur MetaQuest/SteamVR
Date de sortie : 27 Aout 2026 (MetaQuest)
Automne 2026 (SteamVr/Pico)
Langues : Allemand/Anglais/Chinois/Coréen/Espagnol/Français/Italien/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Ukrainien.
Une course futuriste à grande vitesse qui repousse les limites du vol antigravitationnel.
Prenez le contrôle de vaisseaux antigravité de pointe et maîtrisez le pilotage de précision sur des circuits dynamiques conçus pour la vitesse extrême, le contrôle serré et les manœuvres basées sur les compétences.