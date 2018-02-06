Éditeur : Funtech Publishing

Développeur : Funtech Publishing

Genre : Course

Disponible sur PSVR2

Prévu sur MetaQuest/SteamVR

Date de sortie : 27 Aout 2026 (MetaQuest)

Automne 2026 (SteamVr/Pico)

Langues : Allemand/Anglais/Chinois/Coréen/Espagnol/Français/Italien/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Ukrainien.

Une course futuriste à grande vitesse qui repousse les limites du vol antigravitationnel.Prenez le contrôle de vaisseaux antigravité de pointe et maîtrisez le pilotage de précision sur des circuits dynamiques conçus pour la vitesse extrême, le contrôle serré et les manœuvres basées sur les compétences.